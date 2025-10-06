Murcia-Antequera en la primera ronda de la Copa del Rey

Los equipos malagueños de las diversas categorías del fútbol no profesional que participan en la Copa del Rey fueron emparejados con sus rivales para esta ... primera ronda. La eliminatoria más interesante es la del Antequera, que se medirá a otro equipo de Primera RFEF (y de su grupo) como es el Murcia en el Enrique Roca. El Torremolinos jugará frente al Torrent, equipo de Segunda RFEF de la Comunidad Valenciana en el Municipal San Gregorio, y La Unión Atlético, equipo murciano que pretendió trasladarse esta campaña a la capital costasoleña con el nombre de UD Malacitano, sin permiso aún de la RFEF y cuyo posterior recurso al CSD también fue inadmitido, se enfrentará al Ceuta, de Segunda División. Muy probablemente juegue este partido en Totana, en la localidad de Murcia.

El Antequera y el Murcia fueron rivales acérrimos la pasada campaña en Primera Federación. Compitieron en el mismo grupo, en el 2. Ambos acabaron disputando la fase de promoción a Segunda División, con el equipo murciano, que quedó segundo en la fase regular, cayendo ante el Gimnástic, y el antequerano, que acabó en un meritorio quinto puesto, perdiendo frente a la Ponferradina, los dos en las 'semis'.

Para el medio punta Christian Simo, el Torrent-Torremolinos será un duelo especial. El ahora futbolista del cuadro de El Pozuelo firmó este verano procedente del conjunto valenciano. El Torremolinos perdió en la anterior edición en la primera ronda ante el Zamora con un gol en el minuto 88 (1-2), pero ofreciendo una buena imagen. Aquel partido supuso un punto de inflexión para el equipo que dirige Calderón, que inició a partir de ahí una brillante racha en Segunda RFEF, la cual culminó con el histórico ascenso a Primera Federación.

Por su parte, La Unión Atlético se enfrenta al Ceuta, club recién ascendido a Segunda División. Ya que su traslado a Málaga y el cambio de denominación a UD Malacitano fueron denegados, el equipo se entrena en el Ciudad de Málaga pero juega sus partidos en el Juan Cayuela de Totana, Murcia.

Los equipos fueron agrupados por proximidad geográfica, aunque la del Grupo 3 (en el que figuraban los malagueños) era de una cercanía relativa, pues unía clubes andaluces con otros de la Ciudad Autónoma de Ceuta, la Región de Murcia, de Castilla-La Mancha y hasta de la Comunidad Valenciana. 112 equipos competirán en esta primera ronda de la Copa del Rey. Las eliminatorias de la primera ronda se jugarán del 28 al 30 de este mes. Los horarios todavía no han sido designados.