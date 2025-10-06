Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El último once del Antequera en Liga. ANTEQUERA CF

Murcia-Antequera en la primera ronda de la Copa del Rey

El Torremolinos viajará a la Comunidad Valenciana para enfrentarse al Torrent de Segunda RFEF, y La Unión Atlético, al que se le fue denegado su traslado a Málaga, se medirá al Ceuta de Segunda División

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:41

Los equipos malagueños de las diversas categorías del fútbol no profesional que participan en la Copa del Rey fueron emparejados con sus rivales para esta ... primera ronda. La eliminatoria más interesante es la del Antequera, que se medirá a otro equipo de Primera RFEF (y de su grupo) como es el Murcia en el Enrique Roca. El Torremolinos jugará frente al Torrent, equipo de Segunda RFEF de la Comunidad Valenciana en el Municipal San Gregorio, y La Unión Atlético, equipo murciano que pretendió trasladarse esta campaña a la capital costasoleña con el nombre de UD Malacitano, sin permiso aún de la RFEF y cuyo posterior recurso al CSD también fue inadmitido, se enfrentará al Ceuta, de Segunda División. Muy probablemente juegue este partido en Totana, en la localidad de Murcia.

