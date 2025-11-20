Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen panorámica del estadio de La Cartuja en Sevilla, sede de la final de Copa hasta 2028. Efe

Lío con la final de Copa del Rey

Hay problemas logísticos al coincidir la fecha del 25 de abril en La Cartuja con la Feria de Sevilla e incluso el Gran Premio de motos en Jerez

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:47

Días después de anunciar que el estadio de La Cartuja albergará las tres próximas finales de la Copa del Rey, empezando por la que inicialmente ... quedó fijada para el próximo 25 de abril de 2026, resulta que hay problemas logísticos y de seguridad que exigen una solución inmediata e incluso podrían motivar un cambio de fechas.

