Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Rubiales muestra la portada de su libro. Pepe Marín

Luis Rubiales

Expresidente de la FEF
«Jamás cogí un céntimo que no fuera mío; me imputan por una mentira»

Presenta un libro con su versión sobre quiénes le quisieron 'matar' para su salida de la Federación

Rafael Lamelas

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:51

Comenta

El motrileño Luis Rubiales está de actualidad. Tras meses en silencio, saca un libro que relata su versión sobre los acontecimientos que le sacaron de ... la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Su título es elocuente: 'Matar a Rubiales'. Ideal es el primer medio de Granada al que atiende antes de su presentación en la capital este mismo viernes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  2. 2 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  3. 3 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  4. 4 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  5. 5

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  6. 6 La borrasca Claudia pone en aviso amarillo a Málaga por lluvias y tormentas «persistentes» este viernes
  7. 7 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  8. 8 Llega a Málaga The Circular Market, mercadillo para darle una segunda vida a lo que ya no usas en casa
  9. 9 Victoria Esperanza ya tiene donante de médula
  10. 10

    Giro judicial en las torres de Repsol: un auto obliga a Urbania a pagar si quiere los terrenos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Jamás cogí un céntimo que no fuera mío; me imputan por una mentira»

«Jamás cogí un céntimo que no fuera mío; me imputan por una mentira»