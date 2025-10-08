Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cristiano Ronaldo celebra un gol con la camiseta del Al-Nassr. Fayez Nureldine (Afp)

Las claves que han llevado a Cristiano Ronaldo a ser el primer futbolista milmillonario

Bloomberg tasa la fortuna del delantero portugués del Al Nassr en 1.400 millones de dólares

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:05

No hay techo que se le resista a Cristiano Ronaldo. Máximo goleador de la historia del fútbol (946), artillero más prolífico tanto en la Liga ... de Campeones (140) como en el fútbol de selecciones (141), jugador con mayor cantidad de partidos internacionales a sus espaldas (223), primer y único futbolista capaz de marcar más de 50 goles en seis temporadas distintas y consecutivas (2010-2016), primer y único jugador en disputar y marcar en cinco fases finales distintas de Eurocopa (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), único deportista que ha marcado goles en cinco Mundiales (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022), jugador con más victorias en Liga de Campeones (115)... La lista de récords establecidos por el crack de Madeira daría para elaborar una enciclopedia. Pero hay otro dato que debe hacer tanto o más feliz al portugués que los anteriormente señalados. Y es que Bloomberg estima su fortuna en 1.400 millones de dólares (más de 1.200 millones de euros al cambio), lo que le convierte en el primer futbolista milmillonario de la historia.

