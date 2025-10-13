Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javi Rueda, en el centro de la imagen. SUR

El campo de Alozaina llevará el nombre del futbolista Javi Rueda, ahora en el Celta

El jugador del 23 años, que se formó en la cantera del Málaga y del Real Madrid, está asentado como titular en el conjunto gallego

SUR

Málaga

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:25

Comenta

El ayuntamiento de Alozaina anunció que ha decidido que el estadio municipal pase a llamarse Estadio Municipal Javier Rueda. De esta manera, se quiere simbolizar ... el orgullo que sienten en el pueblo por la trayectoria de su vecino, que ha llegado a la élite como futbolista profesional. «Porque tu historia empezó aquí, entre nosotros, y aquí seguirá latiendo tu nombre», apuntan dirigiéndose al protagonista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  3. 3 El SEPE concede el subsidio por paro a empleados con contratos a media jornada si cumplen este requisito
  4. 4 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  5. 5 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  6. 6

    Dean Huijsen, talismán en la victoria del Málaga frente al Deportivo
  7. 7 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  8. 8 Doble premio en Málaga del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Hispanidad del domingo 12 de octubre de 2025
  9. 9 Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga
  10. 10 Dos evacuados al Hospital de la Axarquía tras sufrir sendos infartos en la playa de Torrox

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El campo de Alozaina llevará el nombre del futbolista Javi Rueda, ahora en el Celta

El campo de Alozaina llevará el nombre del futbolista Javi Rueda, ahora en el Celta