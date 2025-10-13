El campo de Alozaina llevará el nombre del futbolista Javi Rueda, ahora en el Celta
El jugador del 23 años, que se formó en la cantera del Málaga y del Real Madrid, está asentado como titular en el conjunto gallego
SUR
Málaga
Lunes, 13 de octubre 2025, 20:25
El ayuntamiento de Alozaina anunció que ha decidido que el estadio municipal pase a llamarse Estadio Municipal Javier Rueda. De esta manera, se quiere simbolizar ... el orgullo que sienten en el pueblo por la trayectoria de su vecino, que ha llegado a la élite como futbolista profesional. «Porque tu historia empezó aquí, entre nosotros, y aquí seguirá latiendo tu nombre», apuntan dirigiéndose al protagonista.
El futbolista, que ahora milita en las filas del Celta de Vigo, señaló que es «un día muy especial» para él por el hecho de que el campo de su pueblo, de su casa y de donde se ha criado pueda llevar su nombre. «Es un orgullo poder ser inspiración para los niños del pueblo. Que no se pongan metas, porque los sueños se cumplen. Siempre intento llevar el nombre de Alozaina allá donde voy. Gracias a la gente del pueblo por el cariño y el apoyo que siempre siento», dijo el futbolista.
