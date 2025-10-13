Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Trofeo que acredita al ganador de la Copa del Mundo. Patrick B. Kraemer (Ap)
Fútbol

Cabo Verde hace historia clasificándose para el Mundial

Los Tiburones Azules certifican el pasaporte tras derrotar a Esuatini y se convierten en los representantes del país más pequeño en territorio que participa en una Copa del Mundo

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:06

Cabo Verde entró este lunes en la historia de los Mundiales de fútbol al conseguir el pasaporte para la Copa del Mundo que se celebrará ... el próximo año. La victoria cosechada sobre Esuatini en el Estadio Nacional, ubicado en la ciudad de Praia, metió de cabeza a los Tiburones Azules en el gran evento planetario que acogerán Estados Unidos, Canadá y México en el verano de 2026. Un hito que convierte a Cabo Verde en el país más pequeño en territorio que inscribe su nombre en la lista de participantes en la fase final de un Mundial y en el segundo menos poblado en conseguirlo, solo por detrás de Islandia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

