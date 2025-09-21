Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Erling Haaland y William Saliba disputan el balón. Reuters
Inglaterra

El Arsenal rasca un empate contra el Guardiola más defensivo

Martinelli iguala el gol de Haaland en el descuento y echa por tierra el ejercicio de supervivencia del Manchester City

David Hernández

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:23

El Arsenal empató a uno en el Emirates contra el Manchester City, con un guion de partido a base de épica 'gunner' y drama para ... Guardiola. El encuentro fue un ejercicio de supervivencia de los visitantes, que se adelantaron en la primera mitad mediante una gran definición de Erling Haaland y se pasaron todo el partido metidos atrás. El plan le estaba saliendo bien al City, que acabó sin delanteros, con cinco defensas y regalando el balón a su rival. Todo iba de perlas para el conjunto visitante, pero Mikel Arteta mandó al campo a su última baza, al que dio la victoria ante el Athletic en San Mamés el martes, Gabriel Martinelli, para con una vaselina espectacular que pilló a media salida a Donnarumma poner el empate definitivo en el tiempo de descuento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  2. 2

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  3. 3 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  4. 4 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  5. 5

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  6. 6 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  7. 7

    La presión vecinal frena una decena de proyectos en Málaga
  8. 8

    Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas
  9. 9

    Ocho rutas de senderismo impresionantes de Málaga en las que no tener coche no será excusa
  10. 10 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Arsenal rasca un empate contra el Guardiola más defensivo

El Arsenal rasca un empate contra el Guardiola más defensivo