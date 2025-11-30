Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una acción, durante el Chelsea-Arsenal. EP
Fútbol internacional

El Arsenal se queda a medias en Stamford Bridge

Los de Arteta no pudieron con el Chelsea pese a jugar más de 50 minutos en superioridad numérica y avivan la Premier

Daniel Panero

Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:50

El Arsenal desaprovechó este domingo una oportunidad de oro para dar un golpe a la Premier League. El conjunto que dirige Mikel Arteta empató a ... uno en Stamford Bridge en un partido en el que dispuso durante más de 50 minutos de superioridad numérica gracias a la expulsión de Moisés Caicedo en la primera mitad. Se adelantaron los locales con un gol de Chalobah, reaccionaron los visitantes con una nueva diana de Mikel Merino, y la remontada no llegó finalmente gracias a un providencial Robert Sánchez. El Arsenal sigue líder, pero el Manchester City recorta distancias y ya esta a solo cinco puntos de la cabeza.

