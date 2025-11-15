Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Gené, del Antequera, en un partido reciente. Antequera CF
Primera RFEF

El Antequera y el Marbella, a salir del pozo

El Juventud de Torremolinos es el único equipo malagueño de Primera RFEF que duerme fuera de los puestos de descenso

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:09

No está siendo una temporada fácil para los malagueños de Primera RFEF, que atraviesan dificultades cuando llega el frío y se asienta el otoño, cada ... uno de los tres a su manera. En una categoría volátil y cambiante, donde una victoria o una derrota puede cambiar la situación en la tabla de cada equipo, el Juventud de Torremolinos es el único que respira tranquilo por el momento. El Antequera y el Marbella, este último en caída libre, están en descenso y lucharán por salir buscando un triunfo. A priori, ninguno de los tres afrontará partidos complicados este fin de semana.

