El Antequera y el Marbella, a salir del pozo

No está siendo una temporada fácil para los malagueños de Primera RFEF, que atraviesan dificultades cuando llega el frío y se asienta el otoño, cada ... uno de los tres a su manera. En una categoría volátil y cambiante, donde una victoria o una derrota puede cambiar la situación en la tabla de cada equipo, el Juventud de Torremolinos es el único que respira tranquilo por el momento. El Antequera y el Marbella, este último en caída libre, están en descenso y lucharán por salir buscando un triunfo. A priori, ninguno de los tres afrontará partidos complicados este fin de semana.

Antequera-Sevilla Atlético

Al menos a priori, el cuadro de Abel Gómez será el que tiene más sencillo este fin de semana. Jugará en casa, en El Maulí, y recibirá al Sevilla Atlético, que como ellos están en descenso. El encuentro será el domingo a las 12.00 horas.

El filial sevillista (decimséptimo con 11 puntos) ha sumado seis de sus últimos quince puntos, mientras que el cuadro blanquiverde (decimosexto con 12), que lucha por adaptarse a una nueva realidad en la categoría de bronce tras coquetear con el ascenso el pasado curso, ha sumado ocho de los últimos quince posibles. El pasado mes dio atisbos de remontada, pero la derrota de la pasada semana ante el Algeciras los devuelve al pozo, lugar del que tratarán de salir ahora.

Torremolinos-Algeciras

El equipo de Antonio Calderón es décimo y se enfrentará, en El Pozuelo, a un rival cuya trayectoria en la categoría está siendo calcada. Ambos tienen 14 puntos y se las verán en un duelo que podría empezar a romper la zona media de la tabla, que no puede estar más apretada cuando ya se han disputado las primeras once jornadas del campeonato. El partido será el domingo a las 12.00 horas.

Viene de ganar el Algeciras, que se impuso al Antequera en el Nuevo Mirador, mientras que el Torremolinos fue el único malagueño que puntuó la pasada semana. Visitó al filial sevillista en la capital andaluza y consiguió empatar para sumar un punto más a su casillero.

Nástic-Marbella

Va cuesta abajo el Marbella, que es decimoctavo (con 11 puntos) y apenas ha sumado cuatro de los últimos quince. Está entre los menos goleadores del campeonato y domingo (14.15 horas) en el Nou Estadi de Tarragona luchará por cambiar el sentido de su temporada frente al Nástic (duodécimo con 14 puntos). Ambos, eso sí, vienen de perder: los de Carlos de Lerma cayeron en la Dama de Noche ante el Alcorcón, mientras que el equipo catalán cayó en la Nueva Condomina frente al Murcia.