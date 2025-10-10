Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rodrygo celebra uno de los dos goles que anotó este viernes contra Corea del Sur. Reuters
Amistoso

Ancelotti reactiva a Rodrygo y disfruta con Vinicius

Brasil le endosa una 'manita' a Corea del Sur con un doblete del paulista y un tanto del fluminense

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:46

Comenta

Brasil bailó ante Corea del Sur al ritmo que marcaron Rodrygo y Vinicius. Los dos extremos del Real Madrid lideraron la 'manita' que le endosó ... la Canarinha al combinado asiático en un amistoso disputado este viernes en Malasia que sirvió para reactivar al paulista y mantener al fluminense con la velocidad de crucero que ha alcanzado en las últimas semanas. Disfruta la Verdeamarela y aún más lo hace Carlo Ancelotti, que no pudo tener un reencuentro más feliz con quienes fueron dos de sus atacantes de referencia durante su segunda etapa en Chamartín.

