Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una camiseta de Juanito con España de 1982, otra con el Real Madrid de la 1977-78, y la de Alfonso Herrero en la 2023-24 de su gol al San Fernando, en Legends. P. L. A. LEGENDS

Alfonso Herrero y Juanito, presentes en Legends

El espacio ubicado en Madrid, cerca de la Puerta del Sol muestra más de 700 camisetas de mitos del fútbol de todos los tiempos y experiencias inmersivas con tecnología punta, y tiene ya casi 150.000 visitas anuales

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:00

Comenta

Madrid puede ser una capital única por muchas razones, y una de ellas es por contar con la mayor colección de camisetas de leyendas del ... fútbol, entre ellas dos del fuengiroleño Juanito (una de España y otra del Real Madrid) y una del malaguista Alfonso Herrero. Hablamos de Legends, el museo más grande del mundo dedicado al deporte rey y que más que esta consideración merece ser catalogado como un proyecto inmersivo, con mucha tecnología punta, porque su vocación es la de sumergir al aficionado en el ambiente que se vive en los principales estadios del mundo, o en la experiencia sensorial de un gol a través de varias salas interactivas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente múltiple obliga a cortar la autovía en Marbella
  2. 2 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  3. 3 Muere Mercedes Mengíbar, gestora sanitaria vinculada al Grupo Vithas en Málaga
  4. 4 Multa de 6.000 euros por agredir a un joven que le recriminó que se propasara con su novia en Málaga
  5. 5

    ¿Por qué tres municipios de la Axarquía han declarado el agua no apta para el consumo?
  6. 6

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  7. 7

    Inversión millonaria en los hoteles de la Costa del Sol
  8. 8 SUR reconoce a los Malagueños del Año 2025
  9. 9 El rey de las luces: un tercio de los contratos van a Iluminaciones Ximénez
  10. 10

    Albéniz, el último cine de Málaga, cumple 80 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alfonso Herrero y Juanito, presentes en Legends

Alfonso Herrero y Juanito, presentes en Legends