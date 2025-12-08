Alfonso Herrero y Juanito, presentes en Legends

Madrid puede ser una capital única por muchas razones, y una de ellas es por contar con la mayor colección de camisetas de leyendas del ... fútbol, entre ellas dos del fuengiroleño Juanito (una de España y otra del Real Madrid) y una del malaguista Alfonso Herrero. Hablamos de Legends, el museo más grande del mundo dedicado al deporte rey y que más que esta consideración merece ser catalogado como un proyecto inmersivo, con mucha tecnología punta, porque su vocación es la de sumergir al aficionado en el ambiente que se vive en los principales estadios del mundo, o en la experiencia sensorial de un gol a través de varias salas interactivas.

Legends, instalado en el comienzo de la Carrera de San Jerónimo, con salida a la Puerta del Sol, ocupa un edificio con protección arquitectónica y cuidosamente restaurado para su nueva función, y cuenta con una amplísima colección de camisetas (no todas están expuestas por limitación de espacio) en sus 4.200 metros cuadrados de superficie, repartidos en siete plantas.

Legends cuenta con LaLiga como socio mayoritario, pero también tiene colaboración de la UEFA, la FIFA, la Conmebol y otras instituciones. Inaugurado en junio de 2023, las cifras de visitantes van en continuo incremento desde entonces. «Este año las previsiones son terminar por encima de los 150.000 anuales, pues estamos por encima del 30% de crecimiento respecto al año pasado. Tenemos bastante público internacional, pero este 2025 también hemos hecho un cambio de enfoque y notamos también mucho público nacional», comentó a este periódico la CEO de Legends, Daphne Villegas, que apunta también que «queremos crecer en experiencias audiovisuales más allá de la exposición de piezas (camisetas) y estamos pensando en llevar la exposición fuera del edificio, tanto a nivel nacional como internacional, con muestras temporales o permanentes».

¿Y qué ofrece Legends? Una colección de más de 700 camisetas, todas con el denominador común de haber sido portadas por un futbolista en un partido con rival, torneo y fecha conocidas, que se exponen como información en la vitrina en que se muestran. Las prendas, algunas mejor conservadas que otras, en las que el paso del tiempo aporta también un valor adicional, van desde los años 30 del siglo pasado hasta hoy y se presentan organizadas en salas por torneos o temáticas. Así las cosas, hay una dedicada a los Mundiales, otra a la Copa Intercontinental, a los Juegos Olímpicos, a la Copa de Europa (ahora Champions League), a la Eurocopa, a la Liga española, a ligas extranjeras y, la joya de la corona, una sala de mitos, con una treintena de camisetas exclusivas que han llevado leyendas del fútbol mundial de todos los tiempos.

Se pueden ver prendas que han portado Pelé, Maradona (incluso una del Nápoles), Cruyff (en el Ajax de los 70), Platini, Yashin, Gento, Ronaldinho o Casillas, entre otros muchos. Este, que también es socio inversor de la iniciativa, ha cedido la camiseta que llevó en la final del Mundial de Sudáfrica de 2010, con la particularidad de que está cortada a mano por su parte baja, una práctica habitual del portero, que también daba tijeretazos a sus mangas. Otras piezas curiosas son una camiseta de un jugador del Chapecoense antes del accidente de aviación mortal del equipo brasileño de 2016, o camisetas de tejidos a día de hoy impensables como los de la selección uruguaya allá por los años 30, con un tejido de redecilla. El valor de la muestra ronda los 200 millones de euros, según la auditora KPMG.

Pero Legends es más que una simple exposición de camisetas o también de balones y botas de fútbol de las primeras décadas de fútbol. Ofrece un cine 4D para seguir la historia de los mundiales, una 'game Area', la posibilidad de posar en fotos ante el Balón de Oro y la 'orejona' de la Champions , un restaurante con vistas a la Puerta del Sol, y una tienda oficial con camisetas actuales o recreaciones de prendas de otras épocas.

Una de las salas más curiosas muestra un terreno de juego en miniatura con la ubicación exacta de cada uno de los futbolistas de la selección española en el momento en que Iniesta marcó el tanto decisivo de la final del Mundial de 2010 ante Países Bajos, el punto más destacado de la historia del deporte español. Las imágenes en pantalla de gran formato y la narración de Carlos Martínez permiten recordar a todos los visitantes el momento y en qué lugar del mundo estaban en esa ocasión.

Málaga está también presente en Legends. Una de sus iniciativas actuales es conseguir donaciones de camisetas representativas de otros clubes por diferentes argumentos. Así, Stuani ha cedido la del primer partido de la historia del Girona en la Champions; Hugo Duro, la de homenaje a los valencianos tras la DANA; Kirian, la prenda que portó después de haber vencido a la enfermedad, y el portero del Málaga Alfonso Herrero, la de color verde de su increíble gol al San Fernando en Primera RFEF en la campaña 2023-24. También aparece Juanito, con una camiseta de España de 1982, entre las numerosas prendas de La Roja de todas las décadas, y otra del Real Madrid de la 1977-78, que aparece firmada con una dedicatoria.