Nuria Bermúdez, durante su presentación como nueva seleccionadora de España. EP
Presentación

Sonia Bermúdez rinde honores a Jenni Hemoso: «Es una leyenda»

La madrileña toma las riendas de la selección femenina tendiendo la mano a la atacante de Tigres, a la que Montse Tomé dejó fuera del combinado nacional

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:43

Soplan vientos de cambio en la selección española femenina, que un mes después de la salida de Montse Tomé, presentó en sociedad a su nueva ... timonel, Sonia Bermúdez, en un acto en el que estuvo acompañada por el presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), Rafael Louzán. La madrileña, que asciende al cargo después pasar tres fructíferos años trabajando en las categorías inferiores, en los que levantó dos Europeos sub-19 y alcanzó unos cuartos de final del Mundial sub-20, se mostró ilusionada al inicio de la nueva etapa que se abre para un combinado que se quedó con la miel en los labios en la Eurocopa celebrada este verano, a la vez que hizo un guiño a Jenni Hermoso, cuyo enfrentamiento con Montse Tomé agrió el periplo de la ovetense por la absoluta.

