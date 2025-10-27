Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sonia Bermúdez, durante el duelo ante Suecia en La Rosaleda. M. del Pozo / Reuters
Liga de Naciones | Semifinal

La España de Sonia Bermúdez, a rematar la faena en Suecia

El 4-0 y la exhibición de la ida en Málaga sitúan a la campeona del mundo con pie y medio en la final de la Liga de Naciones, en la que defiende el título

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:15

Comenta

El fenomenal desempeño de la España dirigida por Sonia Bermúdez en el estreno de la nueva seleccionadora, con una auténtica exhibición de juego ante Suecia ... y un 4-0 que pudo ser incluso más contundente, convierten la visita al conjunto escandinavo en Gotemburgo en prácticamente un trámite.

