Las jugadoras españolas, durante su entrenamiento en Las Rozas previo al duelo en Alemania. Rodrigo Jiménez / EFE
Liga de Naciones | Final

España, de nuevo a las puertas de un título

La campeona del mundo y subcampeona de Europa afronta en Alemania el primer asalto de la final de la Liga de Naciones, en la que defiende la corona

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:07

Comenta

Cuatro meses y un día después de la final de la Eurocopa, en la que España cedió ante Inglaterra en los penaltis un cetro al ... que había opositado con más argumentos que nadie sobre el césped, la selección se sitúa de nuevo a las puertas de un título. Dulce rutina en la que vive instalada La Roja desde hace algo más de dos años, cuando en el verano de 2023 asaltó el olimpo del fútbol femenino con el título mundial conquistado en Sídney. A partir de entonces, suma ya tres finales más de cuatro posibles, pues solo se le escapó la última ronda en los Juegos Olímpicos de París, en los que acabó en cuarta posición después de perder el duelo por el bronce ante Alemania.

