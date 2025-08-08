Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

RFEF

La Liga F también tendrá VAR

Será diferente al que se emplea en categoría masculina y cada equipo dispondrá de dos solicitudes de revisión por partido, que no contarán si hay corrección a su favor

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:21

La Liga F tendrá también videoarbitraje a partir de la próxima temporada, aunque será diferente al que se utiliza en las competiciones masculinas de Primera ... y Segunda. Así lo han acordado los clubes femeninos durante la asamblea celabrada este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y en la que estuvo presente el presidente de la Federación Española, Rafael Louzán.

