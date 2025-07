Aitana Bonmatí y Cata Coll, dos heroínas salidas de la enfermería

Aitana Bonmatí y Cata Coll le dieron el miércoles una vuelta de tuerca a ese manido tópico futbolístico que habla de partidos de puerta grande ... o enfermería. La genial centrocampista y la formidable portera, que iniciaron la Eurocopa entre algodones a causa de una meningitis vírica y una amigdalitis, respectivamente, dejaron en el olvido aquellos padecimientos que amenazaron con minar la salud de la selección dirigida por Montse Tomé para acabar erigiéndose en las principales artífices del histórico triunfo que puso fin a la leyenda negra de España ante Alemania y certificó un nuevo duelo con Inglaterra en la final de otro gran torneo.

Tras ocho intentos infructuosos previos que se habían saldado con cinco derrotas y tres empates frente a la octocampeona de Europa, España logró abatir al fin al ogro germano y la mayor parte del mérito cabe atribuírselo a las dos futbolistas del Barça, que completaron una faena redonda que perdurará durante mucho tiempo en la memoria de los aficionados españoles, rendidos de nuevo a un equipo que sigue dando ejemplo con sus conquistas dentro y fuera del césped.

Mientras las continuas intentonas de España por demoler la muralla teutona resultaban fútiles una y otra vez, ya fuera a consecuencia de la actuación de la guardameta Ann-Katrin Berger o por mor de la presencia de la madera, que repelió un soberbio testarazo de Irene Paredes en la primera parte, Cata Coll supo esperar a que llegara su momento de gloria saliendo al rescate de las pupilas de Montse Tomé con una doble intervención milagrosa en el minuto 94 que resultó crucial para que la vigente campeona del mundo evitase un final cruel y alcanzase la prórroga.

Allí, en el tiempo suplementario, fue donde hizo acto de presencia Aitana Bonmatí para clasificar a España con un golazo digno de toda una doble ganadora del Balón de Oro. La catalana recibió una gran entrega de Athenea del Castillo, que volvió a desempeñar un papel determinante saliendo como revulsivo en la segunda mitad, hizo alarde de genialidad girándose mientras dejaba pasar la bola y fusiló con un disparo al palo corto que se tragó Berger. Poco después, Cata Coll, que ya había sacado en la segunda parte otro buen remate de Klara Bühl, volvía a enfundarse la capa de heroína impidiendo el empate 'in extremis' de Alemania al abortar un disparo lejano de Lea Schüller. La mallorquina añadía de esta forma más épica a un relato de superación que vale como ejemplo del enorme corazón que lleva en volandas a un combinado que parece irrefrenable.

Escudo y lanza

«Las dos tuvimos un inicio de Eurocopa no deseado por enfermedad y hoy hemos tenido la suerte de disputar este partido. A veces la vida da la vuelta y te da buenas noticias», explicaba Aitana Bonmatí tras anotar su gol número 30 con la camiseta de la selección española y recoger el segundo MVP consecutivo de la que se ha hecho acreedora en un torneo que comenzó al ralentí, consecuencia inevitable del efecto que produjo la meningitis en su organismo y que le obligó a pasar cuatro días hospitalizada a finales de junio, pero en el que ha llegado a la final pisando a fondo.

Ampliar Olga Carmona abraza a Cata Coll tras el duelo ante Alemania. Michael Buholzer (Efe)

Jugó diez minutos en el estreno contra Portugal, 45 en la segunda jornada ante Bélgica y completó íntegro el partido frente a Italia que cerró la fase de grupos, antes de brillar en cuartos dejando una asistencia magistral que permitió a Athenea del Castillo desencallar el duelo con las helvéticas. Los 10,3 kilómetros que recorrió y el 94% de precisión en el pase que alcanzó en ese último pleito sirvieron para acreditar que España ya tenía a su principal referente en plena forma, una sensación que confirmó plenamente con la extraordinaria diana que tumbó el miércoles a Alemania.

«Cuando la pelota ha entrado no sabía a dónde ir, me he encontrado a todo el banquillo de pie y he ido con todas, el gol es de todas. Trabajamos para estar en estos momentos y qué mejor que compartirlo con el grupo. Marcar en este tipo de partidos es súper especial y si puedo ayudar a seguir haciendo historia, pues bienvenido», resumió la catalana tras compartir protagonismo en otra noche gloriosa para España con su compañera Cata Coll.

La portera mallorquina pasó «siete días muy jodidos» a causa de la amigdalitis que le impidió participar en los tres encuentros de la fase de grupos. «Estuve siete días muy mal, ni comía, ni bebía. Además, también te sientes sola porque no puedes salir de la habitación, no quería contagiar a nadie», confesaba en los micrófonos de Radio Nacional de España. Adriana Nanclares suplió su ausencia en esos choques y, pese a que la guardameta del Athletic estuvo a la altura, Montse Tomé no titubeó a la hora de devolverle los galones a Cata Coll frente a Suiza. Dejó su sello ante las helvéticas, pero fue contra Alemania cuando demostró los motivos por los que se ha convertido en la indiscutible guardiana de España, especialmente con esa doble parada decisiva en respuesta a disparos de Klara Bühl y Carlotta Wamser que recordó otras intervenciones prodigiosas como la que hizo Iker Casillas evitando el gol de Arjen Robben en el Mundial de Sudáfrica. «Sabía que íbamos a ganar antes de los penaltis», proclamó en medio de la euforia la otra estrella de la jornada, que comparecerá el domingo en la final ante Inglaterra habiendo dejado intacta su portería en los 210 minutos que lleva disputados en la Eurocopa.