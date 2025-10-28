Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alexia Putellas (i) celebra junto a sus compañeras su gol a Suecia. Bjorn Larsson / AFP
Liga de Naciones | Semifinal

España, a la final de la Liga de Naciones por la puerta grande

La selección de Sonia Bermúdez, que llegaba a Gotemburgo con cuatro tantos de ventaja, derrota de nuevo a una Suecia mejorada y aspira a revalidar el título

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Martes, 28 de octubre 2025, 21:09

Comenta

España hizo los deberes en Suecia. Sin el brillo de la ida pero con solvencia y oficio, la selección de Sonia Bermúdez no solo preservó ... sin sobresaltos los cuatro goles de ventaja con los que llegaba a Gotemburgo, sino que además volvió a derrotar al combinado escandinavo, mejorado respecto a la ida, con otro gol más de Alexia Putellas. De esta forma, selló su billete a final de la Liga de Naciones, torneo en el que aspira a revalidar el título conquistado en 2024, por la puerta grande, con una demostración de que hoy por hoy está varios cuerpos por delante de un rival notable.

