Las jugadoras del Barcelona celebran el segundo tanto de Ewa Pajor. Efe
Fútbol femenino

El Barça femenino se toma la revancha del último clásico en Montjuic

Las azulgranas cerraron una nueva goleada ante el Real Madrid con los goles de Sydney, Aitana, el doblete de Pajor y una exhibición de Cata Coll bajo palos

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:08

Comenta

El Barça ya tiene su revancha del último clásico. A pesar de contar con bajas destacables como las de su timonel Patri Guijarro, o Salma ... Paralluelo, las de Pere Romeu han conseguido redimirse de la última derrota ante el Real Madrid con una victoria contundente en Montjuic para meter una losa de siete puntos en la clasificación a las de Pau Quesada. Las blancas perdonaron en la primera parte y en la sucesión de golpes Pajor lideró a las azulgranas con un doblete, mientras que en la segunda una espectacular Cata Coll, detuvo un penalti antes de que Sydney y Aitana sellaran una nueva goleada.

