Las futbolistas del Barcelona celebran uno de los seis goles al Atlético. Efe
Liga F

El Barça, 'campeón' de Liga en octubre tras golear al Atlético

El equipo azulgrana pasó por encima de las rojiblancas (0-6) y le saca ya siete puntos al segundo en siete jornadas

Javier Varela

Javier Varela

Domingo, 12 de octubre 2025, 16:52

Comenta

Sólo se han disputado siete jornadas de la Liga F de fútbol y se puede decir que ya hay campeón. No oficialmente, pero sí oficiosamente, ... porque el Barcelona goleó al Atlético de Madrid (0-6), el único equipo que, en teoría, parecía capaz de hacerle sombra a las azulgranas en la competición doméstica. Con este resultado, las catalanas ya tienen una ventaja de siete puntos cuando apenas se han disputado 21 en total. El equipo entrenado por Pere Romeu ha firmado un pleno de victorias ligueras -siete de siete-, con unos números que rozan lo inverosímil: 37 goles a favor (una media de más de cinco por partido) y tan solo uno en contra. Una superioridad que asusta y que parece no tener techo, como reflejan las estadísticas del encuentro ante las colchoneras.

