Éxito de la Experiencia Superbasket Lover con más de 500 asistentes

Fin de semana para enmarcar para la Experiencia Superbasket Lover, que de la mano de la Diputación de Málaga, Endesa y Fundación Unicaja han batido ... todos los récords se participación habidos y por haber. Más de 500 personas acudieron a las actividades programadas por el Proyecto 675 que encabezan Berni Rodríguez y José Manuel Calderón tanto en las instalaciones del complejo hotelero Holiday World Resort como en The Embassy y el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

La mañana del sábado arrancó con las actividades de los cerca de 200 participantes, todos chicos y chicas con diversidad funcional cognitiva, organizadas por el staff de la Academia 675 y resto de organizaciones, que junto a Decathlon y Holiday World Resort, amenizaron la mañana con una dinámica más que deportiva. Baloncesto, fútbol, bailes y bolera fueron los protagonistas de unas escenas llenas de sonrisas e integración en la cuarta edición de este evento sin precedentes.

Paralelamente a estas actividades fueron más de 300 familiares los que acudieron a las charlas formativas programadas para ellos. De la mano de profesionales del ámbito de la diversidad y apoyo social, se debatieron temas como la comunicación en la familia, el apoyo de los perros de asistencia con K9 Málaga como protagonistas y la situación en la que quedan las familias cuando fallecen los padres o tutores de estos chicos con distintas necesidades. Estuvieron presentes y participaron activamente durante la mañana tanto Javier Díaz, director de deportes de la Diputación Provincial de Málaga, y Ruth Sarabia, delegada territorial de inclusión social, juventud, familias e igualdad de la Junta de Andalucía en Málaga.

Ampliar SUR

Tras las primeras actividades para los participantes y sus familiares, por la tarde llegó el colofón del día con la asistencia de todos ellos al encuentro de Liga Endesa entre Unicaja Baloncesto y Baxi Manresa. Durante el partido, que ganó el conjunto de Ibón Navarro, se desarrollaron nuevas actividades para dar visibilidad al proyecto de los ex jugadores y campeones del mundo delante de las más de 9.000 personas que asistieron al Pabellón José María Martín Carpena. Así, fueron varios los chicos y chicas que bajaron al banquillo local para saludar a los jugadores durante la presentación, se bajó a la pista en el descanso con los cerca de 200 participantes para saludar a todos los presentes y se jugó un pequeño partido de baloncesto entre el tercer y cuarto periodo, todo esto acompañado además de la celebración del Día Mundial de la Infancia en la que también posaron muchos de ellos junto a los jugadores de ambos equipos.

Ya el domingo se jugó en el Training Center Higuerón Fuengirola la III Copa Endesa Superbasket Lover, que contó con la participación de Academia 675, Academia 3 puntos, CB San Fernando, UB Jerez, CB Cabra y Fundación Los Carriles de Macael. Todos los participantes recibieron un diploma de participación en una mañana llena de partidos y de ilusión y además los tres primeros clasificados se llevaron obsequios por cortesía de Sould Park.