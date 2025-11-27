Regresan los 101 kilómetros de la Legión de Ronda: estas son las fechas de preinscripción e inscripción

Es una cita anual para todos los amantes del deporte en la provincia de Málaga. Los 101 kilómetros de la Legión de Ronda vuelven a ... echar a andar con las preinscripciones e inscripciones de esta XXVI edición. Tras las bodas de plata de la competición durante el pasado mes de mayo, los organizadores ya preparan un nuevo capítulo de esta apasionante y siempre multitudinaria prueba física que une a familias, amigos y personas de muchos puntos del panorama nacional.

Desde la organización han confirmado las primeras fechas de preinscripción e inscripción para los que quieran unirse a esta prueba contra el crono. «Después de semanas de silencio, por fin estamos listos para compartirlo con vosotros», explicaban a través de un comunicado en sus redes sociales.

La primera cita que los deportistas deberán apuntar en su calendario será el próximo jueves 6 de diciembre. Ese día se abrirán las preinscripciones para poder participar en la XXVI edición, y se mantendrán operativas hasta el día de Nochevieja, 31 de diciembre. Para este primer paso, todos los participantes —independientemente de la modalidad— deberán registrarse en este plazo de tiempo.

Inscripción

Tras este primer trámite, llegará el momento de la inscripción. En este punto sí existirán diferentes fechas para poder cumplimentar el registro que permitirá ser una de las personas que realicen la prueba. Lo que sí será igual para todos será la hora de apertura de la inscripción, que será a las 10.00 horas de la mañana.

Fechas de inscripción Por equipos 10 de enero de 2026

Mountain bike 17 de enero de 2026

Marcha individual 24 de enero de 2026

La primera en abrirse será la inscripción de equipos, que tendrá lugar el sábado 10 de enero de 2026. Una semana más tarde, el sábado 17 de enero, tendrá lugar la matriculación de los competidores de mountain bike (MTB), también en la categoría por equipos. Por último, será el turno de los participantes de marcha individual, cuya inscripción se abrirá el sábado 24 de este mismo mes. En todos los casos, el proceso deberá realizarse a través de la página web de la organización.

En 2026 celebrará su trigésimo primer aniversario, aunque será la vigésimo sexta edición, ya que en 2020 y 2021 no se celebró debido a la pandemia, y en 2024 fue suspendida porque muchos de los efectivos de La Legión se encontraban en una misión en Líbano. A lo largo de los años, esta cita se ha convertido en un evento emblemático, tanto por su dureza física como por el simbolismo que encierra, y ha logrado consolidarse como una de las pruebas más esperadas del calendario deportivo y cívico en España.