Varios deportistas inician los101 kilómetros de la Legión de Ronda en su edición pasada. Julio J. Portabales

Regresan los 101 kilómetros de la Legión de Ronda: estas son las fechas de preinscripción e inscripción

La prueba celebrará su trigésimo primer aniversario, aunque será la vigésimo sexta edición, y apunta a volver a ser una cita multitudinaria

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:24

Es una cita anual para todos los amantes del deporte en la provincia de Málaga. Los 101 kilómetros de la Legión de Ronda vuelven a ... echar a andar con las preinscripciones e inscripciones de esta XXVI edición. Tras las bodas de plata de la competición durante el pasado mes de mayo, los organizadores ya preparan un nuevo capítulo de esta apasionante y siempre multitudinaria prueba física que une a familias, amigos y personas de muchos puntos del panorama nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

