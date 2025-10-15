Malaka Run Club: una nueva comunidad de 'running' que nace en Málaga

El 'boom' del deporte en la sociedad en general y entre los jóvenes en particular se personifica a las mil maravillas en el 'running'. En ... correr. Cada vez son más los adultos que se calzan unas zapatillas para comenzar a ejercitarse. Primero, cada uno con un motivo de lo más personal, se hace por desconectar o perder peso, y lo que viene después son los kilómetros por minuto, los perfiles de Strava y una colección, más grande o más pequeña, de dorsales de carreras populares, medias maratones o maratones. Aunque para ello hay que escalar hasta el nivel 'pro'.

Una prueba de todo ello es el nuevo proyecto que nace en Málaga: Malaka Run Club, un club que nace con una idea simple, pero muy práctica, que no es otra que quedar para salir a correr. De forma abierta y gratuita. Aunque se hagan llamar 'club', su idea es crear una comunidad de corredores en Málaga y después, disfrutar tomando algo, sintiendo la satisfacción del trabajo bien hecho. Mezclando lo deportivo y lo social. La primera quedada apunta a ser en poco menos de dos semanas.

Los ideólogos de esta idea son Rodrigo Doblaré y Tolo Clavero, ambos de la generación de 2001, dos viejos conocidos del pasado. Practicaban atletismo juntos, aunque terminaron dejándolo por temas de estudio y lesiones. El tiempo pasó y al cabo de los años se volvieron a reencontrar en este ambicioso proyecto, una forma de volver a lo que fueron y haciendo lo que aman.

El primero de los dos cuenta a este periódico que la acogida en redes sociales ha sido muy buena. Saben que hay varios 'runclubs' en la ciudad, aunque aspiran a ser referentes en ese sentido. «Málaga moves, we run», reza su eslogan. «Estábamos aburridos del gimnasio y de ir a correr solo. En Madrid funcionan muy bien y pensé en hacer uno aquí. Pensé el logo y le di muchas vueltas. Necesitaba un socio y pensé en Rodri», agrega Clavero, poniendo en valor el rol de su compañero. Además, adelantan que trabajan en colaboraciones con restaurantes y marcas para hacer más atractivo, versátil y práctico Malaka Run Club.