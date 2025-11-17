Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, durante la presentación de la campaña. Kiko Huesca / EFE
Política deportiva

El deporte español, unido contra la violencia machista

Igualdad y el CSD presentan una iniciativa que contará con la participación de numerosos agentes los días 22 y 23 de noviembre y pretende sensibilizar y crear un espacio deportivo seguro y respetuoso

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:59

El deporte español se une contra la violencia machista. A través de una iniciativa promovida por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Secretaría ... de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, de cara al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemora el próximo 25 de noviembre, se llevarán a cabo una serie de acciones de sensibilización en este aspecto.

