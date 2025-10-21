Cuidados especiales

Me han dicho (me han filtrado se dice ahora) que la Federación Española está elaborando un plan tan ambicioso como insólito para paliar tantas lesiones ... en el ámbito del equipo nacional. Se trataría de crear un grupo especial o de oro que acoja a determinados jugadores convocados del seleccionador nacional, que serían controlados de cerca por un grupo médico de la RFEF. Así, Luis de la Fuente quedaría desvinculado de toda responsabilidad cuando una 'vaca sagrada' llega o se va lesionado de la concentración. Casi siempre, jugadores del Barça y del Madrid.

Disculpen y entiendan que este 'plan' es el fruto de una fantasía de quien no ve solución a una situación que no la tiene. Ese problema o temor ha existido siempre por parte del club que 'presta' a sus jugadores-estrella a la selección; quizás sea que antes los clubes se manifestaban con más cordura y sutileza que lo hacen hoy día los presidentes, más imbuidos en las guerrillas habituales. Recuerden que a Joan Laporta y Florentino Pérez los unió la idea del madridista de construir una Superliga, algo que por otra parte contaba con pocos adeptos. Pero últimamente el presidente azulgrana dejó plantado y solo ante el proyecto a su colega. Sin embargo, don Florentino sigue adelante con otra idea que habrá planteado en la Asamblea del club. Trata ahora de variar y engrandecer el tipo de sociedad de un Real Madrid al que quiere hacer más grande, tal vez por proyectos financieros más que deportivos. Laporta, por su lado, está más que preocupado con hallar un resquicio y una fecha para abrir su reconstruido Camp Nou.

Aparte de esas divagaciones, uno y otro presidente (mandones en la Liga) concentran a partir de ahora su ambición de ganar ese encuentro del domingo que tendrá mucho que ver en el desarrollo del campeonato.

Volviendo al tema del comienzo, sería oportuno que uno y otro club, más bien todos, se dieran cuenta de que estamos a medio año del Mundial. Y, entonces, en ese tiempo será el momento para prestar cuidados especiales a sus jugadores favoritos.