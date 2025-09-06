Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del maillot sin la palabra 'Israel'. IPT
Ciclismo

El Israel Premier-Tech borra la palabra 'Israel' del maillot para «priorizar la seguridad de los corredores» en la Vuelta

Se trata de una medida insólita del equipo en una competición de la UCI

Gabriel Cuesta

Sábado, 6 de septiembre 2025, 16:10

El Israel Premier Tech ha eliminado este sábado el nombre del país de su maillot para «priorizar la seguridad» de sus ciclistas a raíz de ... las numerosas interrupciones en las últimas jornadas de la Vuelta por su participación en la ronda española en pleno conflicto en Gaza. Para esta decimocuarta etapa, su mono mantiene el resto de elementos y sus colores.

