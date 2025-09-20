Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carmen Martín y Víctor Manuel Fernández, ganadores de la cuadragésima edición de la Subida a la Fuente La Reina. SUR

Víctor Manuel Fernández y Carmen Martín se imponen en la Subida a la Reina

La prueba ciclista, con 15 kilómetros de ascenso y una pendiente media del 5,6%, no batió las mejores marcas históricas en su cuadragésima edición

SUR

Málaga

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:26

La cuadragésima edición de la Subida a la Reina, disputada este sábado en Málaga, reunió a cerca de 200 corredores en una cita marcada por ... la humedad y la gran igualdad en su desarrollo. La carrera, de 15 kilómetros de ascenso con un desnivel acumulado de 900 metros y una pendiente media del 5,6 %, se resolvió en los últimos metros tras una salida neutralizada por las calles de Málaga y el posterior inicio oficial en Fuenteolletas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

