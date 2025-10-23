Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tadej Pogacar celebra su cuarto Tour con sus compañeros del UAE. Efe
Tour de Francia

El Tour'26 que saldrá de Barcelona tendrá una doble llegada en L'Alpe d'Huez y muy poca crono

El recorrido pasa por Pirineos, Macizo Central, Vosgos y Alpes, arranca con una crono por equipos y finaliza en París con un paso por Montmartre tras el éxito de la última edición

Igor Barcia

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:57

Comenta

El Tour de 2026 tendrá mucha montaña, poca crono y un recorrido ideal para que Tadej Pogacar entre en la historia de la carrera si ... logra conquistar su quinta victoria e igualar a Anquetil, Merckx, Hinault e Induráin. Con una Grand Depart que el alcalde de Barcelona Jaume Collboni ha prometido que será «espectacular», la ronda gala ha presentado un recorrido que toca todas las zonas montañosas de Francia, pasa por algunas de las cimas más legendarias, estrena otras que prometen espectáculo y coloca al L'Alpe d'Huez como gran protagonista para resolver la carrera. En 2026 se cumplen 40 años de aquel momento para el recuerdo en el que Bernard Hinault y Greg Lemond entraban de la mano y que simbolizaba el traspaso de poderes entre el ciclista que había ganado cinco ediciones y el americano que entraba en los libros de historia del Tour. Y después de unos años de ausencia, la cima alpina más mediática regresa a lo grande, con las dos llegadas anteriores a la de París. La primera, con un recorrido más modesto y la subida tradicional de sus 21 curvas. La segunda, un etapón alpino de 5.600 metros de desnivel acumulado, el paso por la Croix de Fer, Telegraphe y Galibier y llegada tras ascensión previa del Col de Sarennes, la otra vertiente de L'Alpe.

