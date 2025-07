La seguridad, prioridad absoluta en el Tour

Jon Rivas Lunes, 14 de julio 2025, 19:29 Comenta Compartir

La seguridad es una obsesión en el Tour, y además en múltiples facetas. No se trata solo de que los ciclistas se sientan seguros sino ... de que los 21 días de carrera y los dos de descanso discurran lo más plácidos posibles. Y no es fácil, porque la carrera mas prestigiosa del mundo es una tribuna al aire libre de 3.338 kilómetros que discurre por once regiones y 34 departamentos. Exige una movilización policial extraordinaria.

El teniente coronel Frédéric Beretti, coordinador de la operación, lo define en 'Journal de Dimanche' como «el equivalente a un Stade de France al aire libre en movimiento a diario». Durante las tres semanas se movilizan 23.000 policías y gendarmes, de los cuales 300 siguen la carrera a diario a bordo de sus motocicletas. El operativo comienza a diseñarse en cuanto se conoce el recorrido. Los organizadores empiezan a celebrar reuniones de coordinación. Después de comunicárselo al Ministerio del Interior, el Tour mantiene más de 150 reuniones en los departamentos por los que atraviesa la prueba con prefectos, servicios médicos de emergencia, servicios de carreteras, policías, gendarmes y bomberos. Para Pierre-Yves Thouault, subdirector de ciclismo de ASO, la empresa organizadora, «la seguridad no es importante, sino la prioridad absoluta», apunta en 'Le Parisien'. «Hay muchos riesgos. El primero es la carretera, obviamente. Pero hay riesgos en todas partes. Salida, meta, ruta, caravana publicitaria... Sin mencionar lo que llamamos el punto débil entre la caravana y la carrera. Estamos constantemente concentrados». Hay que tener en cuenta todas las circunstancias, incluso las laborales, porque el Tour es un foco de atracción para toda clase de reivindicaciones, y aunque los organizadores saben que bloquear el paso de la carrera es bastante impopular en Francia, procuran satisfacer las demandas reivindicativas llegando a un acuerdo. «Por ejemplo, los empleados de Arcelor Mittal estaban pasando por dificultades y amenazaron con usar el Tour», comenta Thouault. «Negociamos con los sindicatos y encontramos puntos en común para que pudieran expresarse, pero sin obstruir el paso. El Tour es eminentemente pacífico. El 99,9 % de los asistentes son respetuosos». Otro punto caliente de la carrera es el hecho de que entre los equipos participantes esté el Israel Premier Tech, financiado por el multimillonario Sylvan Adams, un empresario israelí-canadiense cercano a Benjamin Netanyahu y entusiasta del ciclismo que fundó su propio equipo y en 2021 sedujo a Chris Froome para enrolarlo en sus filas. Los autobuses La presencia del Israel obliga a aumentar la seguridad. Si en la salida de una etapa la mayoría de los autobuses se suelen ubicar en la zona más cercana posible a los espectadores, junto a las vallas, el del Israel-Premier Tech suele situarse justo en medio de la gran explanada que se habilita para la carrera. Solo se permite el acceso a periodistas e invitados. Desde que el Tour comenzó en Lille, se han tomado precauciones especiales para acompañar al equipo israelí, así que una brigada de policías armados rodea el autocar cada día. A veces se utilizan perros especializados para garantizar que no haya explosivos escondidos en sus hoteles, que también están vigilados por las fuerzas del orden.

