Remco Evenepoel abandona el Tour

Remco Evenepoel ha dicho basta. El belga, tercero en la general hasta la etapa de este sábado, ha abandonado en Tour de Francia. El corredor ... se había quedado en la ascensión del Tourmalet y tras unos kilómetros descolgado, ha optado por echar pie a tierra y montar en el coche de equipo.

El belga se ha retirado cuando todavía quedaban 100 kilómetros para la meta. El ciclista, que en la cronoescalada del viernes también perdió tiempo, ha afirmado que no está enfermo. Sin embargo, su rendimiento no es el que él esperaba. Se había mostrado solido hasta la llegada de la montaña, cuando no ha podido estar con los mejores. Se va del Tour con una victoria, la cosechada en la contrarreloj de la quinta etapa.