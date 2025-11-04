Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tadej Pogacar EC

Pogacar pasó por el hospital durante el pasado Tour de Francia

Tim Wellens, compañero y escudero en el equipo UAE, habla de los serios problemas que sufrió el esloveno durante la Grande Boucle

Bruno Vergara

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:02

Comenta

Tadej Pogacar desveló hace poco más de dos semanas que estuvo a punto de retirarse del pasado Tour de Francia debido a serios problemas en ... una de sus rodillas. Ahora, su compañero y escudero en el equipo UAE, Tim Wellens, ha detallado el calvario que vivió el esloveno durante la Grande Boucle. «En la etapa 17 me dijo: 'Tim, tenemos un problema, me duele mucho la rodilla'. Era tan fuerte que bajó al coche para ver al médico», ha relatado Wellens a 'L'Equipe'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  3. 3 Hallan un nuevo cadáver abandonado en Alpandeire con signos de violencia
  4. 4

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  5. 5 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  6. 6 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  7. 7 Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en toda la provincia de Málaga
  8. 8 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  9. 9 Hallan un nuevo cadáver abandonado en Alpandeire con signos de violencia
  10. 10 La Junta abre una inspección a la residencia de ancianos donde un interno agredió a otra que falleció

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pogacar pasó por el hospital durante el pasado Tour de Francia

Pogacar pasó por el hospital durante el pasado Tour de Francia