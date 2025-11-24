Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La saga de los Torres aterriza en el imperio ciclista de Pogacar

Celia, la última en incorporarse al UAE Development Team, filial femenina, se une a su hermano Pablo, ya en la estructura del UAE Team Emirates, y Jaime en el UAE Gen Z

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:13

El apellido Torres empieza a adquirir un peso propio en el mapa del ciclismo español. Pablo y, a partir de 2026, también Jaime y Celia, ... rodarán bajo los colores del mismo equipo: el poderoso UAE Team Emirates. El equipo que ha acompañado la consolidación de Tadej Pogacar como figura hegemónica del pelotón mundial será el equipo en el que los tres hermanos Torres demuestren lo que hasta ahora han dejado claro en las carreteras españolas y con la selección.

