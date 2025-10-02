Maté y Fischer ganan la primera etapa de la Titan Desert Almería

Dominio absoluto malagueño. El marbellí Luis Ángel Maté (KH-7) y la esteponera Natalia Fischer se han impuesto en la primera etapa de la Škoda ... Titan Desert Almería 2025, un circuito circular El Toyo-El Toyo, de 101 kilómetros y 1.147 metros de desnivel.

En categoría masculina, el exciclista profesional del Cofidis se impuso en el sprint a otro experimentado corredor en ruta como Luis León Sánchez, mientras que el tercer lugar fue para Javier Chacón, a 20 segundos de la cabeza. Fue en último tercio de la carrera cuando se decidió la etapa. Llegaban al kilómeto 72 un grupo en el que se encontraban Daniel Martínez Cazorla, Jorge Lamiel, Maté, Javier Chacón, Luis León Sánchez, Haimar Zubeldia y David González Tirado, los principales favoritos. Se desataron las hostilidades hasta la línea de meta, donde Maté se mostró el más rápido.

«Estoy muy contento. Era una etapa bastante complicada y con mucha variedad de terreno, con una primera parte con alguna subida bastante dura y exigente que ha hecho que los rodadores lo hayan pasado mal. De ahí hasta meta todavía quedaban 50 kilómetros muy complicados y con un terreno variado con mucha rambla y mucha arena y en la que la navegación ha sido importante. Hemos tenido momentos en los que nos hemos perdido. Sabía que la carrera se decidiría en la parte final y sobre todo en la última rambla, que es complicada y hay que saber gestionarla muy bien. He ido guardando fuerzas hasta ese momento y he podido lograr la victoria. El equipo ha hecho muy buen trabajo, dando la cara en todo momento. Y mañana saldremos con el maillot de líder. Esperamos disfrutar el día y defenderlo», manifestó el ganador, Luis Ángel Maté.

Ampliar Un momento de la llegada, con Maté y Luis León Sánchez. AITZO BILBAO

En categoría femenina, la victoria fue para Natalia Fischer. En su debut en la prueba, mostró un excelente nivel de forma y aventajó en meta a la actual ganadora de la Titan Desert Marruecos, la ciclista del equipo KH-7 Pilar Fernández, que fue segunda por delante de María Esther Maqueda y Cristina Morán.

"Venía con muchos nervios. Es un formato nuevo para mí, pero es verdad que me he sentido muy bien físicamente. Espero poder seguir así los días que quedan. Tengo muchas ganas de que empiece la etapa de mañana", declaró Fischer.

Ampliar La llegada de Natalia Fischer. SUR

En la segunda etapa, este viernes los ciclistas se desplazarán desde El Toyo hasta el desierto de Tabernas. Un total de 83 kilómetros y casi 2.000 metros de desnivel en una jornada montañera hasta llegar al Circuito Costa de Almería, donde estará la línea de meta.