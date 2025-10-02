Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luis Ángel Maté, por una de las zonas más técnicas. AITZO BILBAO

Maté y Fischer ganan la primera etapa de la Titan Desert Almería

Dominio absoluto malagueño, con el marbellí y la esteponera al frente de la jornada, en un circuito con salida y llegada a El Toyo, a los pies del parque natural de Cabo de Gata

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:56

Comenta

Dominio absoluto malagueño. El marbellí Luis Ángel Maté (KH-7) y la esteponera Natalia Fischer se han impuesto en la primera etapa de la Škoda ... Titan Desert Almería 2025, un circuito circular El Toyo-El Toyo, de 101 kilómetros y 1.147 metros de desnivel.

