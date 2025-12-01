Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Giro de Italia 2026 se presta más a Vingegaard que a Evenepoel

La corsa rosa, que partirá de Bulgaria el 8 de mayo, ofrece 40 kilómetros llanísimos de contrarreloj, siete finales en alto y escasez de sus puertos insignes

Iván Benito

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:42

Comenta

Mauri Vegni quiere una jubilación tranquila. El director del Giro se retira a los 66 años tras «toda una vida» dedicada a la organizadora RCS ... Sports, los doce últimos como mandamás. Harto de quejas por sus etapas imposibles, por los largos traslados y, sobre todo, por el clima, el frío y la nieve que hace que los ciclistas le fuercen a cambiar recorridos, ha terminado de plegarse en 2026 con un trazado tibio. No habrá colosos italianos como el Gavia, el Stelvio, el Zoncolan, la Marmolada, las Tres Cimas de Lavaredo ni el Finestre, reservado esta vez para decidir la prueba femenina. Si alguien puede alegrarse por ello, ese es Jonas Vingegaard.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  3. 3 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  4. 4 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  5. 5 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  6. 6 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  7. 7 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  8. 8 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios
  9. 9 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  10. 10 Registrado un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en Estepona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Giro de Italia 2026 se presta más a Vingegaard que a Evenepoel

El Giro de Italia 2026 se presta más a Vingegaard que a Evenepoel