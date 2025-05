Comienzan las batallas decisivas en el Giro

Empieza la diversión. Toda la dureza del Giro se concentra en cuatro etapas, las decisivas de la carrera. Se preparan los favoritos porque, entre el ... martes, el miércoles, el viernes y el sábado, se anuncia la batalla. «En la primera espero ataques desde lejos de Bernal y Carapaz. Tienen muy buenas piernas y el domingo corrieron como si hubieran quedado en poner a prueba a los demás», apunta Antonio Tiberi, el líder del Bahrain. Nadie esperará al último día, porque ya en la jornada de este martes, entre Piazzola sur Brenta y Brentonico, hay terreno suficiente como para intentar hacer daño. En una jornada larga, de 203 kilómetros, se ascienden cuatro puertos, tres de ellos de primera categoría. El Candriai, que es la mitad de la ascensión al Monte Bondone, Santa Bárbara y San Valentino, en el parque natural del monte Baldo, con un final de etapa de 800 metros al 8,9% de desnivel.

¿Será el momento de Del Toro? En el UAE dicen que sí. «Isaac es el más fuerte de la carrera», asegura Matxín. «Está de líder por méritos propios y defenderemos y ayudaremos para que se mantenga esta situación», pero desde otras perspectivas no se ve tan claro: «Creo que entendí que Ayuso es el capitán. El domingo estaba Del Toro por delante y el equipo trabajó para Ayuso», dice Tiberi. Y el propio líder de la carrera no lo tiene claro todavía. «¿Si soy el líder del equipo? No sé, tenemos que verlo con el equipo, también tenemos que hablarlo con Ayuso. Ambos estamos compitiendo para jugar nuestras cartas». Y desde fuera de la carrera, Mikel Landa, que habló con Eurosport, anima al mexicano a hacer las cosas a su manera. «Veo a Del Toro y me acuerdo del Giro de Italia que ganó Contador. Al final yo tenía mejores piernas que Aru, pero ese respeto que le tenía al líder me impedía a veces correr para mí», así que «yo a Del Toro le veo igual, que sale a los ataques, pero luego mira un poco para atrás para ver a Juan Ayuso ya que al final es el líder del equipo y esperemos a ver esta semana cómo se desenreda eso».

Cimas míticas

Ya el miércoles, en la decimoséptima etapa entre San Michelle all'Adige y Bormio, llegan dos cimas míticas, el Paso Tonale y el Mortirolo. En 155 kilómetros duros, en los que se pueden hacer diferencias, la meta se sitúa a nueve kilómetros del último puerto del día, el de La Motte. Luego llega un día de teórico descanso, con 144 kilómetros y tres puertos de Segunda, el último a 56 de la meta. Será la jornada menos complicada al margen de la última etapa en Roma, porque al día siguiente, el viernes, entre Biella y Champoluc, en el Valle de Aosta, otra vez regresa la dureza extrema, con cinco pasos de montaña, los dos últimos de Primera, y el de Antagnod, con una pendiente máxima del 10%, a cinco kilómetros de la llegada.

Si el Giro no está decidido ya, la batalla será total el sábado entre Verres y Sestriere, con la ascensión a la temida Finestre, a 2.178 metros de altura, y los nueve kilómetros finales en un camino de tierra. 18,5 kilómetros de ascensión a una pendiente muy regular que no baja del 9% de desnivel. 45 curvas, 29 de ellas en los primeros cuatro kilómetros.

Es la hora de la verdad. «La tercera semana es larga, he demostrado que estoy bien, pero el camino decidirá quién entre Ayuso y yo será el líder», asegura Isaac del Toro. «La verdad es que me siento bien, tengo que descansar y comer bien, hacer las cosas bien e inteligente para la próxima semana. Va a decidir mi futuro en esta carrera mi capacidad de estar al frente y la inteligencia de hacer las cosas bien», añade.