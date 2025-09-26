Carrera Urbana Ciudad de Málaga 2025: horarios y recorrido

Miles de corredores tomarán las calles de Málaga el próximo 19 de octubre con motivo de la 45ª Carrera Urbana Ciudad de Málaga y la ... 16ª Mini Carrera. Con salida desde la avenida de Andalucía, la cita, que ya suma 4.400 dorsales, busca superar su récord de participación en el que es uno de los eventos más esperados del calendario deportivo local.

La ciudad se prepara para acoger una nueva edición de esta carrera, organizada por el Área de Deporte del Ayuntamiento, en colaboración con El Corte Inglés y la Fundación Unicaja. Este año, la prueba vuelve a ofrecer dos modalidades. La carrera principal, de 10 kilómetros, dará comienzo a las 9:30 horas; y la Mini Carrera, con un recorrido de 4,3 kilómetros, partirá a las 9:55 horas. Ambas pruebas tendrán como punto de salida y meta la avenida de Andalucía, y el circuito discurre por algunas de las principales calles y avenidas de la ciudad.

La inscripción en ambas modalidades es gratuita. Además, la vertiente solidaria continuará como en años anteriores con la posibilidad de comprar la camiseta de la carrera por sólo 4 euros. Una aportación solidaria que se destinará íntegramente a distintas organizaciones benéficas.

En cuanto a la participación, la carrera de 10 kilómetros está abierta a todas las personas nacidas en 2009 o antes, sin distinción de género o nacionalidad, mientras que la Mini Carrera no tiene límite de edad, por lo que está concebida como una actividad familiar en la que pueden participar tanto adultos como niños.

Premios

Al finalizar las pruebas se llevará a cabo la entrega de trofeos. Los tres primeros clasificados absolutos, tanto en categoría masculina como femenina, recibirán el Trofeo Ciudad de Málaga, una medalla conmemorativa, una equipación de atletismo y una tarjeta regalo de El Corte Inglés. También habrá distinciones para los ganadores de las diferentes categorías clasificadas por edades.

Ampliar Camisetas 45ª edición Carrera Urbana Ciudad de Málaga 2025 C. B.

La Carrera Urbana Ciudad de Málaga es una de las pruebas más veteranas y reconocidas de Andalucía. Para Eduardo Barrero, responsable de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Andalucía, este evento se convierte en un referente para los miles de corredores que lo visitan y «aprovechan para recorrer Málaga, su entorno y pasar un día en familia».

Durante el recorrido, los corredores contarán con diversos servicios de apoyo, como puntos de avituallamiento distribuidos a lo largo del circuito, cronometraje oficial, liebres para marcar el ritmo en la carrera de 10 kilómetros y un equipo sanitario preparado para cualquier eventualidad.

«Para el área de deporte es un orgullo que se pueda celebrar esta carrera. Se trata de un evento familiar donde todo el mundo tiene cabida«, afirma Borja Vivas, concejal delegado de Deporte. La Carrera Urbana Ciudad de Málaga se enmarca dentro de la estrategia municipal de promoción de la actividad física y hábitos saludables, al tiempo que refuerza la imagen de Málaga como ciudad deportiva y solidaria.