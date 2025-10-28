Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cambio de líder

ENRIQUE GLÜCKMANN

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

Comenta

El Gran Premio de México se disputa en el circuito denominado Hermanos Rodríguez, en memoria de los dos pilotos mexicanos que murieron compitiendo en Europa ... cuando llevaban camino de convertirse en leyenda. Es un trazado complicado para la puesta a puntos de los monoplazas al disputarse a una altitud de 2.227 metros, lo que hace que el aire sea muy fino ocasionando múltiples problemas de respiración a los motores y sobre todo enormes problemas de refrigeración tanto a motor como a frenos. La carrera fue una locura en las dos primeras curvas con coches yendo fuera de pista, saltándose las curvas y ganando posiciones que luego los comisarios han interpretado de muy diversa forma, penalizando a unos y dejando libres a otros. Esta situación no se produciría si los circuitos tuvieran trampas de grava en su exterior, lo que disuadiría a los pilotos de sobrepasar los límites de la pista. Al que no hay que quitar méritos en esta ocasión ha sido a Lando Norris, que consiguió una 'pole position' magistral y luego en carrera fue intratable. Salió perfectamente y manejó la carrera ganándola por treinta segundos a un Leclerc que lo hizo muy bien, que ya había sorprendido desde los entrenos con una mejoría evidente de los Ferrari, el inglés de paso arrebata el liderato a su compañero Óscar Piastri. No obstante, la carrera fue otro Gran Premio de estrategia con los neumáticos y, para muestra, Max Verstappen. El holandés hizo una carrera plena de paciencia, empezó con neumáticos medios y cambió a blandos, empezando con un ritmo lento esperando para no destrozarlos y tener la posibilidad de disputare el segundo escalón del podio a Leclerc. Y estoy seguro de que lo habría conseguido sino hubiera habido la situación de 'Virtual safety car' que le impidió atacar en la última vuelta.

