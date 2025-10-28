Cambio de líder

ENRIQUE GLÜCKMANN Martes, 28 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Gran Premio de México se disputa en el circuito denominado Hermanos Rodríguez, en memoria de los dos pilotos mexicanos que murieron compitiendo en Europa ... cuando llevaban camino de convertirse en leyenda. Es un trazado complicado para la puesta a puntos de los monoplazas al disputarse a una altitud de 2.227 metros, lo que hace que el aire sea muy fino ocasionando múltiples problemas de respiración a los motores y sobre todo enormes problemas de refrigeración tanto a motor como a frenos. La carrera fue una locura en las dos primeras curvas con coches yendo fuera de pista, saltándose las curvas y ganando posiciones que luego los comisarios han interpretado de muy diversa forma, penalizando a unos y dejando libres a otros. Esta situación no se produciría si los circuitos tuvieran trampas de grava en su exterior, lo que disuadiría a los pilotos de sobrepasar los límites de la pista. Al que no hay que quitar méritos en esta ocasión ha sido a Lando Norris, que consiguió una 'pole position' magistral y luego en carrera fue intratable. Salió perfectamente y manejó la carrera ganándola por treinta segundos a un Leclerc que lo hizo muy bien, que ya había sorprendido desde los entrenos con una mejoría evidente de los Ferrari, el inglés de paso arrebata el liderato a su compañero Óscar Piastri. No obstante, la carrera fue otro Gran Premio de estrategia con los neumáticos y, para muestra, Max Verstappen. El holandés hizo una carrera plena de paciencia, empezó con neumáticos medios y cambió a blandos, empezando con un ritmo lento esperando para no destrozarlos y tener la posibilidad de disputare el segundo escalón del podio a Leclerc. Y estoy seguro de que lo habría conseguido sino hubiera habido la situación de 'Virtual safety car' que le impidió atacar en la última vuelta.

Pero para héroe, Oliver Bearman, el joven inglés que consiguió llevar su Haas hasta el cuarto lugar después de luchar con los Mercedes, a los que controló y sólo claudicó ante un Verstappen que iba cocinando a fuego lento su final de carrera. Es el premio a un equipo que sólo ha hecho mejorar desde que se inició el Campeonato con unos medios muy limitados, además el otro piloto, Esteban Ocón, también se llevaba los puntos del noveno lugar. Gran fin de semana para el equipo americano. Piastri fue otro de los pilotos que salvó el fin de semana. Tuvo una calificación malísima (octavo), pero en carrera mantuvo la calma para salvar los muebles y con paciencia y sin arriesgar nunca se hizo con la quinta plaza que le sitúan a tres puntos de Norris en la lucha por el campeonato, si es que finalmente no termina llevándoselo Verstappen. Desastre total para los españoles. Alonso debía abandonar por un problema de sobrecalentamiento de frenos, que ya había sufrido en los entrenos. Es difícil tener un año peor y me cuesta pensar que Aston Martin, aun teniendo el elenco de técnicos de primera fila que tiene, logre tener un coche competitivo el año próximo. Un salto de competitividad tan grande en la Fórmula 1 no suele verse. Espero equivocarme, pero les queda mucho trabajo por delante. Y mal final para Sainz, que fue un excelente séptimo en la calificación, pero la penalización de cinco posiciones en parrilla que arrastraba desde Austin le metieron en mitad de la tormentosa primera curva, donde un toque y posteriores problemas derivados de él, terminaron haciéndole abandonar en la última vuelta con una rotura de suspensión, la consecuencia del 'safety car' que originó salvó a Leclerc. Hasta Brasil.

