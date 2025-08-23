El Trops Málaga pierde ante el Proin Sevilla en la semifinal de la Copa de Andalucía

El Trops Málaga no estará en la gran final de la Copa de Andalucía de Balonmano. Aunque tuvo sus opciones, el equipo malagueño terminó perdiendo ... por 25-28 en la semifinal copera, disputada este sábado, ante el Proin Sevilla, que llegaba a este encuentro como campeón de la pasada edición. El choque, todo un clásico de cada verano, se jugó a las 12.30 horas, en el pabellón Municipal Parque Almirante Laulhé de la localidad gaditana de San Fernando.

Podría decirse que el enfrentamiento protagonizado por el Trops Málaga y el Proin no defraudó. Ambos conjuntos demostraron poderío físico, pese al calor y a que la pretemporada se encuentra en su ecuador, por lo que aún hay más margen de mejora en las dos escuadras. El Trops, un equipo que combina experiencia con juventud, intentaba imprimir dinamismo en el juego, pero enfrente se encontraba el Proin sevillano, que esta temporada quiere aspirar a estar arriba y ha confeccionado una plantilla muy equilibrada a la que han recalado este verano jugadores experimentados.

La nómina incluye a Miguel Llorens, pivote defensivo con amplia trayectoria en la liga Asobal, que la temporada pasada formó parte del Guadalajara; el extremo derecho Raúl Morales, con gran olfato goleador y conocido en Málaga por su pasado en Los Dólmenes Antequera; el hispano-ruso Alexander Tiomentsev, que ha llegado a Sevilla procedente del Viveros Herol Nava de la Asobal y que en la campaña anterior consiguió 114 goles en 30 partidos; el lateral izquierdo servio Balsa Stevovic, que ex del RK Krsko de Eslovenia, y otra cara conocida en la provincia malagueña, el joven extremo izquierdo Pablo Soler.

Ampliar Otra acción de la semifinal de la Copa de Andalucía. RAÚL ROMERO

El argentino del Proin Juan Reynaldo Saco inauguraba el marcador cuando tan solo habían transcurrido 36 segundos de juego. En realidad, apenas había dado tiempo a que los equipos se tantearan, por lo que no sería hasta el 01:46 cuando llegaría la réplica malagueña, por medio del extremo Isaac García. Alberto Ruiz aventajó a los sevillanos (1-2) en el 02:22 y el malagueño Nacho Moya ponía de nuevo tablas (2-2) en el electrónico del municipal de San Fernando. Así iban avanzando los minutos. La igualdad era absoluta, aunque los hispalenses anotaban primero y hasta en dos ocasiones consiguieron marcharse de dos dianas: en el 06:16, cuando el marcador era de 2-4, y en el 10:12, con el 3-5. Sin embargo, luego llegaría la reacción malacitana con un espectacular parcial de 4-0, que, recién traspasado el ecuador del primer tiempo, le daba la ventaja (7-5) por primera vez en el partido. El experimentado pivote Javi García, por partida doble, y los jóvenes Xavi Camas y David Agudo habían sido los protagonistas de esta remontada con sus goles.

Seguidamente, llegaría la respuesta sevillana, que igualó la contienda en el 16:53, por mediación del veterano pivote Julio Morgado, y después de unos minutos de igualdad, el Proin conseguía desnivelar la balanza para irse de cuatro tantos (8-12) a falta de ocho minutos para el final del primer tiempo.

Los últimos compases se jugaron en las defensas, como casi todo el encuentro. Ambos conjuntos pusieron claramente el cerrojo a sus porterías hasta el punto de que, durante el tiempo que restaba, tan solo se anotaron tres goles, dos para el Trops, que le había faltado la fluidez ofensiva que ha tenido en los dos encuentros anteriores de pretemporada, y uno para el Proin, llegándose a la conclusión de los primeros 30:00 minutos con el resultado de 10-13.

Vuelta a la cancha, tras el paso por vestuarios, el envite arrancaba con intercambio de golpes. El Trops abría la segunda mitad (11-13), por medio de Jacob Díaz, a los 34 segundos, curiosamente dos segundos antes que el gol del Proin que inauguró el primer acto, y luego David Martínez ponía el 11-14 en el 02:28. Un parcial de 3-0 en menos de dos minutos propiciaba la igualada del Trops en el marcador (14-14), pero la escuadra sevillana volvía a ponerse por delante (14-16) en el 06:58, con tantos del ex del Antequera Alberto Ruiz, el más acertado del equipo rojillo de cara a portería contraria.

Sin embargo, aunque todavía era pronto, parecía que el partido había cambiado de rumbo con respecto al primer tiempo. Se notaba mayor fluidez, mayor movilidad y empezaban a caer más goles, circunstancias que, a priori, beneficiaban al conjunto de Málaga. Así, del 14-16 se pasó al 20-20 en solo ocho minutos. Cuatro goles de Javi García, uno de Roberto Muñoz y otro de Jacob Díaz habían metido al Trops en el envite, si es que alguna vez no lo estuvo. Incluso, el joven pivote Víctor Barderas dio la ventaja a los malagueños (21-20) en el 16:56, pero, una vez más, Alberto Ruiz ponía tablas (21-21) en este apasionante duelo que se repetirá en liga y proseguía el intercambio de golpes hasta alcanzarse los cinco últimos minutos del encuentro, a los que se llegaron con el resultado de 24-26 para los sevillanos. Eso sí, los instantes finales fueron para el Proin, que, con la tranquilidad que le proporcionaba verse con pie y medio en la final de la Copa de Andalucía, supo administrar bien los minutos que restaban, mientras que el Trops, llevado por los nervios de los últimos minutos, perdía balones en ataque y erraba ante la portería sevillana, lo que le llevó a terminar sucumbiendo por 25-28.

Con esta primera derrota de los tres partidos disputados esta pretemporada, pero esta vez ante un rival de la misma categoría –ambos militan en la División de Honor Plata, la segunda categoría del balonmano nacional–, la escuadra que entrenan Chispi Vázquez y Micri Rueda, como segundo de abordo, se queda fuera de la final de este torneo oficial que organiza la Federación Andaluza de Balonmano y que este año cumple su 30 edición. Por tanto, el Proin Sevilla será, pues, el equipo que se medirá el próximo sábado, 30 de agosto, al Ángel Ximénez Puente Genil, que, atendiendo a la normativa, accede directamente a la última fase de la Copa al tratarse del único conjunto andaluz que milita en la élite. Este duelo se celebrará a partir de las 12 horas, en el pabellón Alcalde Miguel Salas de Puente Genil.

La siguiente cita para el Trops esta pretemporada será este miércoles, 27 de agosto, en casa, en el pabellón Fray Francisco Baños del Colegio Los Olivos, frente al Cajasur Córdoba. El enfrentamiento ante los cordobeses estará enmarcado en el Memorial Feliciano García Recio, torneo que cumplirá su séptima edición y que cada año recuerda la figura de uno de los nombres propios del balonmano malagueño, el que fuera presidente del extinto Puleva Maristas que debutó en la élite del balonmano español hace precisamente 35 años.