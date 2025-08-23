Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Víctor Barderas, en el duelo ante el ProIn Sevilla. RAÚL ROMERO

El Trops Málaga pierde ante el Proin Sevilla en la semifinal de la Copa de Andalucía

El partido jugado en San Fernando (Cádiz), muy igualado, se decantó del lado sevillano en los últimos siete minutos (25-28)

SUR

Málaga

Sábado, 23 de agosto 2025, 17:41

El Trops Málaga no estará en la gran final de la Copa de Andalucía de Balonmano. Aunque tuvo sus opciones, el equipo malagueño terminó perdiendo ... por 25-28 en la semifinal copera, disputada este sábado, ante el Proin Sevilla, que llegaba a este encuentro como campeón de la pasada edición. El choque, todo un clásico de cada verano, se jugó a las 12.30 horas, en el pabellón Municipal Parque Almirante Laulhé de la localidad gaditana de San Fernando.

