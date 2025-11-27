Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Javi García, del Trops, lanza a portería. SUR

El Trops Málaga se clasifica para la segunda ronda de la Copa del Rey al ganar al Benidorm

El equipo malagueño, que dio minutos a los menos habituales, fue mejor que su rival al que ganó por 32-27

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:01

El Trops Málaga superó la primera eliminatoria de la Copa del Rey de Balonmano, que cumple su 51ª edición, tras ganar con cierta comodidad en ... Los Olivos al Servigroup Benidorm (32-27), al que también superó a finales del mes de septiembre en liga.

