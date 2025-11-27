El Trops Málaga se clasifica para la segunda ronda de la Copa del Rey al ganar al Benidorm

El Trops Málaga superó la primera eliminatoria de la Copa del Rey de Balonmano, que cumple su 51ª edición, tras ganar con cierta comodidad en ... Los Olivos al Servigroup Benidorm (32-27), al que también superó a finales del mes de septiembre en liga.

Esta primera eliminatoria debió disputarse hace tres semanas. Sin embargo, finalmente fue aplazada para este miércoles, debido a los compromisos internacionales de los técnicos del Trops, Chispi Vázquez y Micri Rueda, así como del jugador Alberto Castro, en ese momento en Brasil disputando la fase final del 'Global Tour' de balonmano playa, que se saldó con una medalla de plata para los Hispanos Arena.

En cuanto al desarrollo del duelo copero entre el Trops y el Benidorm, buena parte del primer periodo del encuentro fue igualado, tal y como se preveía, con los dos equipos dando minutos a los menos habituales. Si bien no había un claro favorito, lo cierto es que el equipo malagueño, plagado de juventud, fue el dominador del partido, aunque el marcador siempre era ajustado. Hasta el minutos 13:00, la equidad era absoluta. En varias ocasiones, el Trops consiguió una renta de dos, pero el Benidorm lograba empatar.

Ampliar Chispi da instrucciones a sus jugadores. SUR

En cambio, pasado el ecuador del primer acto, los malagueños llegaron a marcharse de cinco tantos (15-10) cuando el electrónico del Fray Francisco Baños del colegio Los Olivos anunciaba el 23:56. La escuadra malagueña tenía el partido controlado y gozaba de fluidez en los movimientos, lo que le había permitido coger esa ventaja. Sin embargo, como al comienzo, se igualaron las fueras y el equipo visitante consiguió reducir la distancia al descanso (16-14). El pivote Javi García, con cuatro dianas, y el dinámico central Xavi Camas, con tres y una muy buena actuación, encabezaban el ranking de goleadores de este primer tiempo.

De vuelta a la cancha, tras el paso por vestuarios, continuó la igualdad entre los dos conjuntos, que movían continuamente el banquillo. En el plantel benidormense, dos ex del Trops, el central Diego Pérez y el pivote Daniil Zhukov, hijo del legendario pivote ruso Mijail Zhukov, rebautizado en Málaga como 'Yukov' cuando recaló en 1992 en el extinto Puleva Maristas de la Asobal.

Fue en el minuto 8:12 cuando el Benidorm se puso por delante en el marcador por primera vez en todo el encuentro. En ese momento, el marcador era de 18-19. Javi García puso tablas medio minuto después. El partido estaba como empezó, y aunque el conjunto visitante gozó de algún minuto más con la ventaja de un tanto, enseguida el Trops le dio la vuelta a la tortilla para ponerse de nuevo mandando en el resultado, pero por la mínima. Los intercambios de golpe se sucedían hasta que el cuadro de la Costa del Sol amplió su renta a cuatro (29-25) en el 22:20 con un espléndido Javi García en ataque.

El encuentro había bajado la intensidad, porque ambos conjuntos ya pensaban en sus respectivos compromisos ligueros del fin de semana –el Trops, el sábado, en la cancha del Oviedo (18.30 horas), un rival directo que también quiere eludir los puestos de descenso– y, por tanto, se quería evitar lesiones a toda costa. A dos minutos para el final, el marcador era de 30-27 para el equipo malagueño. El joven Quintero había salido a la pista para tener minutos, al igual que hicieron otros efectivos.

El envite finalizó con la victoria del Trops por 32-27, un chute de moral que le vendrá muy bien para afrontar la 'final' liguera del próximo sábado en Oviedo.

Con la clasificación del Trops, la segunda ronda copera se completa con el San Pablo Burgos, Anaitasuna, Fertiberia Puerto Sagunto, Barça Atlètic y Cajasol Sevilla, todos ellos de Plata, y el Bada Huesca, Balonmano Nava, Rebi Cuenca, Guadalajara, Ángel Ximénez Puente Genil y Frigoríficos del Morrazo Cangas, de la Asobal. Los seis mejores conjuntos de la élite de la pasada campaña, a excepción del Barça del malagueño Antonio Carlos Ortega y el Granollers, como primero y segundo clasificados, entrarán en escena en la tercera ronda, mientras que los azulgranas y los granollerenses pasan directamente a la fase final.