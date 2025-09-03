Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rocío Campigli se dispone a lanzar. Balonmano Costa del Sol

Sufrida primera victoria del Costa del Sol frente al Elda

Las jugadoras de Suso Gallardo fueron de más a menos durante el partido, muy igualado en todo momento, pero apretaron al final

SUR

Málaga

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:14

El Costa del Sol sumó en casa la primera victoria de la temporada (28-24) ante el Elda Prestigio, tras empatar el primer duelo liguero ... ante el Beti-Onak. Carranque recibió a las panteras con calor y con ilusión y recibió de su equipo una alegría y dos puntos de mucho valor. Fue un partido sufrido y trabajado a partes iguales, que supone una inyección de confianza para este nuevo proyecto. Tuvo premio el oficio del conjunto de Suso Gallardo, que no volverá a competir hasta dentro de nueve días por la Supercopa Ibérica Femenina. Volverá a ser el Pérez Canca el escenario.

