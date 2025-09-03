Sufrida primera victoria del Costa del Sol frente al Elda

El Costa del Sol sumó en casa la primera victoria de la temporada (28-24) ante el Elda Prestigio, tras empatar el primer duelo liguero ... ante el Beti-Onak. Carranque recibió a las panteras con calor y con ilusión y recibió de su equipo una alegría y dos puntos de mucho valor. Fue un partido sufrido y trabajado a partes iguales, que supone una inyección de confianza para este nuevo proyecto. Tuvo premio el oficio del conjunto de Suso Gallardo, que no volverá a competir hasta dentro de nueve días por la Supercopa Ibérica Femenina. Volverá a ser el Pérez Canca el escenario.

Realizó un inicio demoledor el equipo malagueño. En poco más de tres minutos el marcador lucía un imponente 5-0. A lomos de Martu Romero, desencadenada, se abría una brecha muy interesante bien pronto. No obstante, mejoró el cuadro visitante al final del primer tiempo, que aprovechaban las rotaciones para ir comprimiendo. Merche Castellanos aparecía y permitía irse con el gobierno al descanso (15-16).

Ahora cada gol era oro molido. Se masticaban las posesiones y la igualdad era extrema. Maider Barros, que acabaría con cartulina roja, ofrecía oxígeno desde la esquina y Joana Resende desde los siete metros (22-20). Había que remar para ponerle la guinda. Y se movió bien en el barro el equipo malagueño, que supo encontrar su momento para asestar el golpe final. Lo puso la elegante primera línea portuguesa, que con un tanto de cadera le echaba el lazo para amarrar el triunfo.

Dos puntos de trascendencia para coger sensaciones y comenzar a escalar en la clasificación de la Liga Guerreras Iberdrola.