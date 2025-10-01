Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
M. RIVAS
Balonmano

Martina Romero: «Aquí puedo salir a la calle con el móvil y allí he de estar a mil ojos»

La central argentina del Costa del Sol Málaga sueña con levantar títulos con su nuevo equipo y ser olímpica, y habla de las diferencias entre su país natal, Argentina, y España

Marina Rivas

Marina Rivas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:57

Es algo tímida en lo personal, pero decidida y con las ideas muy claras. Una de las nuevas caras del Costa del Sol Málaga, la ... argentina Martina Romero, no dudó en cruzar el océano con sólo 19 años (ahora 23) para perseguir su sueño de ser profesional. Cuando llegó a España aún no sabía que recalaría aquí, pero ya desde antes de marcharse, soñaba con este país, veía partidos de la liga española en su casa y se identificaba con el carácter de este equipo. Ahora, la internacional, también estudiante de Contabilidad, espera cumplir una nueva meta y levantar su primer título con un club aquí, en su nueva casa. Por lo pronto su equipo comienza una andadura europea ante el Dudelange luxemburgués. Una eliminatoria que abrirá la nueva campaña en Europa y que se disputará este viernes y sábado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  2. 2 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  3. 3 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  4. 4 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  5. 5 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua
  6. 6 Vuelve el Veranillo del Membrillo: más de 30 grados este fin de semana en Málaga
  7. 7

    Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
  8. 8 «El riesgo de autodiagnosticarte de SIBO es que puede haber una enfermedad grave de base que estamos pasando por alto»
  9. 9 Avalancha de aspirantes para una VPO en Málaga: casi 12.000 para un proyecto de 123 pisos
  10. 10

    Tecnología malagueña para los entrenamientos de Naomi Campbell: 45 minutos de ejercicios que equivalen a 5 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Martina Romero: «Aquí puedo salir a la calle con el móvil y allí he de estar a mil ojos»

Martina Romero: «Aquí puedo salir a la calle con el móvil y allí he de estar a mil ojos»