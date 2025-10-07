Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Islandia, siguiente destino del Costa del Sol en Europa

El equipo buscará el pase a octavos de final ante el Haukar, que la pasada campaña llegó hasta los cuartos de final de la competición

Marina Rivas

Marina Rivas

Martes, 7 de octubre 2025, 16:26

Tras cerrar la primera eliminatoria de esta campaña europea con un éxito rotundo y dos victorias holgadas ante el Dudelange de Luxemburgo, el Costa del ... Sol conoció este martes a su siguiente rival. Un contrincante novedoso en su experiencia continental, pero de un país que ya visitó la pasada temporadas. Hablamos del Haukar, procedente de Islandia, que al haber llegado hasta los cuartos de final de la pasada edición de la EHF European Cup, ha accedido directamente en esta ronda de la competición.

