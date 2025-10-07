Islandia, siguiente destino del Costa del Sol en Europa

Tras cerrar la primera eliminatoria de esta campaña europea con un éxito rotundo y dos victorias holgadas ante el Dudelange de Luxemburgo, el Costa del ... Sol conoció este martes a su siguiente rival. Un contrincante novedoso en su experiencia continental, pero de un país que ya visitó la pasada temporadas. Hablamos del Haukar, procedente de Islandia, que al haber llegado hasta los cuartos de final de la pasada edición de la EHF European Cup, ha accedido directamente en esta ronda de la competición.

Salvo cambio futuro (por la posibilidad de unir la eliminatoria íntegra en una misma ciudad, como sucedió con el Dudelange), la ida se celebrará en el Pérez Canca el fin de semana del 8 y9 de noviembre, mientras que el duelo decisivo de la vuelta se celebrará en el Ithrottamidstod Hauka Asvellir, el 15 o 16 de ese mes. Será justo antes del parón internacional por la disputa del Mundial absoluto, una eliminatoria en la que estará en juego el pase a los octavos de final.

Sobre este cruce, el técnico del equipo malagueño, Suso Gallardo, ha valorado: «Es una eliminatoria complicada, es uno de los siete rivales que entraban en esta ronda. Un equipo que el año pasado llegó a cuartos, que dio un grandísimo nivel. Es un viaje duro, nos toca jugar otra vez la vuelta en Islandia». Asimismo, apunta sobre la plantilla rival: «Llevan mucho tiempo juntos, han tenido pocos cambios, y hace que jueguen de memoria. Físicamente serán muy fuertes y nos pondrán las cosas muy complicadas».

Y es que pese a vencer con facilidad en la ronda anterior, Gallardo apuesta por ser cautos ante este rival desconocido. Equipo que, por cierto, ha comenzado la temporada en su liga nacional con dos victorias, un empate y una derrota, lo que le coloca en la actualidad en sexto lugar de su clasificación.