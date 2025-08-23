Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La plantilla del Costa del Sol Málaga, antes del partido. SUR

El Costa del Sol cede en los penaltis ante el Guardés

El cuadro malagueño sufre su primera derrota de pretemporada, en las semifinales de la Summer Bag, en Villacelama (León)

SUR

Málaga

Sábado, 23 de agosto 2025, 17:40

Primera derrota de la pretemporada para el Costa del Sol Málaga, que sucumbió en penaltis (3-1) en la semifinal de la Summer Bag. Partido ... de nivel ante el Mecalia Atlético Guardés que terminó en empate (26-26) y que se tuvo que decidir desde los siete metros. Continúa la línea ascendente de las malagueñas, que ya están a una semana de debutar en la Liga Guerreras Iberdrola 2025-26.

