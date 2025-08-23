El Costa del Sol cede en los penaltis ante el Guardés

Primera derrota de la pretemporada para el Costa del Sol Málaga, que sucumbió en penaltis (3-1) en la semifinal de la Summer Bag. Partido ... de nivel ante el Mecalia Atlético Guardés que terminó en empate (26-26) y que se tuvo que decidir desde los siete metros. Continúa la línea ascendente de las malagueñas, que ya están a una semana de debutar en la Liga Guerreras Iberdrola 2025-26.

Había igualdad en los primeros compases del choque, también errores y precipitaciones propias de estas alturas de campaña. Las primeras ventajas eran para el conjunto de Suso Gallardo (2-3, 4-5), con buenos minutos. Se utilizaba por primera vez la segunda equipación. Lo paraba el técnico después de la mejoría de las gallegas, que tomaban ahora el mando (10-8). Tenía efecto inmediato y al descanso gobernaban ahora las panteras (12-14) con una gran Merche Castellanos bajo palos.

La inercia era clara y se seguía abriendo la tijera (13-16). Una ligera desconexión permitía a las de Ana Seabra darle la vuelta y hacerse fuertes atrás (18-17). Tocaba pararlo y aparecía Joana Resende para poner el primer ladrillo de otro tramo sobresaliente. Se recuperaba la manija (18-19) y el paso adelante atrás permitía hacer daño a la carrera (21-23). Se entraba en los instantes decisivos con el marcador comprimido, lo que prometía espectáculo. Sole López ponía el 24-26 a falta de dos minutos, aunque la aparición estelar sería la de Blazka Hauptman. Dos goles de la eslovena mandaban el encuentro a la tanda de penaltis, ayudada por dos paradas de Sabina Mínguez claves.

Se mostraba más acertado el Mecalia Atlético Guardés desde los siete metros (3-1) y se llevaba una victoria importante para meterse en la final. Mínguez volvía a tener protagonismo con dos intervenciones. Primera derrota de la preparación para el Costa del Sol Málaga, que este sábado se enfrentará al Caja Rural Aula Valladolid por el tercer puesto de esta séptima edición de la Summer Bag. El último test antes de que empiece lo importante en Navarra la siguiente semana.

Por parte del Costa del Sol Málaga jugaron Alice Fernandes, Martu Romero, Estela Doiro (1), Sole López (4), Rita Campos (2), Estitxu Berasategi, Rocío Campigli (3), Espe López (2), Bárbara Piñeira, Laura Sánchez, Isa Medeiros (6), Merche Castellanos, Maider Barros, Nicxon Clabel (3), Joana Resende (6), Martina Villalva.