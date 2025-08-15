Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La plantilla del Costa del Sol Málaga esta pretemporada. BM COSTA DEL SOL

El Costa del Sol no viajará en su primera eliminatoria europea

Fijados los horarios de la ronda ante el Dudelange luxemburgués en la EHF European Cup, en Carranque el 3 y el 4 de octubre

SUR

Málaga

Viernes, 15 de agosto 2025, 16:55

El Costa del Sol Málaga ya tiene los horarios confirmados para la segunda ronda de la EHF European Cup de balonmano. Después de negociar con ... su rival, la eliminatoria se disputará de manera íntegra en la Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Carranque. Las 'panteras' se medirán al Dudelange, que será local en la ida el viernes 3 de octubre, a las 19.30 horas, en el Pabellón José Luis Pérez Canca. La vuelta se celebrará en el mismo escenario elsábado 4, a las 19.00.

