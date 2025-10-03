El Costa del Sol arrasa en su estreno europeo y pide paso a la siguiente ronda

Partía como favorito y no sólo no defraudó, si no que barrió a un rival al que nunca antes se había cruzado. El Costa del ... Sol arrasó en su estreno de la nueva temporada en la EHF European Cup, la tercera categoría continental. Sencillamente, no halló rival en el Dudelange de Luxemburgo, un combinado que pese a contar con una plantilla veterana y haber competido más de una década en Europa, no encontró la fórmula para hacer frente al conjunto costasoleño.

El cuadro de Suso Gallardo dominó de inicio a fin hasta plasmar en el marcador un abultado 14-42 final, consiguiendo la renta más amplia de todos los partidos de la jornada. Un resultado que desde luego, afianza la plaza del equipo en la tercera ronda de la competición a falta de un segundo partido, que también se disputará en casa, en el Pérez Canca, hoy a las 19.00 horas.

En un pestañeo estaban las malagueñas ya con una brecha amplia en el marcador en un pabellón que se animaba con el paso de los minutos (2-7). Se repartían los goles y sólo hacía que crecer el colchón del cuadro local, que campaba a sus anchas por la pista. Al descanso se llegaba con un amplio 7-20, ahora con Nayra Solís ejecutando desde el extremo. En la reanudación del juego eran Maider Barros y Nicxon Clabel las que aparecían para continuar aumentando la brecha. Suso Gallardo rotaba y hacía debutar a la canterana Lucía Jiménez. Hubo minutos de alegría y júbilo en Carranque en un triunfo muy holgado para dejar encarrilado el billete a la siguiente ronda. Hoy sólo queda refrendar este pase.