BM COSTA DEL SOL
Balonmano

El Costa del Sol arrasa en su estreno europeo y pide paso a la siguiente ronda

El cuadro malagueño no halla rival en el Dudelange de Luxemburgo y lo barre (14-42); este sábado cerrará la eliminatoria de la EHF European Cup de nuevo en casa

Marina Rivas

Marina Rivas

Viernes, 3 de octubre 2025, 22:37

Partía como favorito y no sólo no defraudó, si no que barrió a un rival al que nunca antes se había cruzado. El Costa del ... Sol arrasó en su estreno de la nueva temporada en la EHF European Cup, la tercera categoría continental. Sencillamente, no halló rival en el Dudelange de Luxemburgo, un combinado que pese a contar con una plantilla veterana y haber competido más de una década en Europa, no encontró la fórmula para hacer frente al conjunto costasoleño.

