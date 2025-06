'Míster Champions' Ortega, ante un nuevo asalto

Antonio Carlos Ortega (Málaga, 1971) busca su novena Liga de Campeones este fin de semana. 'Mr Champions' hace ya tiempo que batió récords históricos con ... sus ocho entorchados, seis como jugador y dos en su etapa actual de entrenador. Sus más inmediatos perseguidores en el firmamento, Andrei Xepkin, David Barrufet y Xabier O'Callaghan, totalizan siete. Todo se dirimirá este sábado y el domingo en el majestuoso Lanxess Arena de Colonia, donde el balonmano adquiere dimensiones desconocidas en España, con cerca de 20.000 espectadores.

Si Ortega busca la novena, para el Barça sería la decimotercera, aunque antes debería deshacerse este sábado (18.00 horas) del Magdeburgo y, el domingo, en la final (a la misma hora), del ganador del duelo entre el Fuchse Berlín y el Nantes, que abrirá el programa mañana, a las 15.00.

No es nada sencillo salir airoso a este nivel. «En la Final Four, históricamente han caído muchos favoritos. En los tres veces que llegamos a Colonia siendo entrenador del Barça, cuando fuimos favoritos perdimos, como nos pasó con el Magdeburgo en los penaltis (2023). Ni en la primera Final Four (2022) ni en la tercera (2024) nos daban por favoritos», razonó el técnico malagueño antes de este momento cumbre de la temporada.

Porque el Barcelona hasta ahora lo ha ganado todo (Liga, la Copa del Rey el pasado fin de semana, y la Copa Asobal), pero es en Europa donde se examina realmente al equipo. Es la cuarta Final Four consecutiva de los azulgrana, coincidiendo con el ciclo actual de Ortega, y el equipo llega como vigente campeón y tras deshacerse en cuartos del Pick Szeged húngaro. Sus rivales son nada más y nada menos que el campeón y subcampeón de la última Bundesliga (el torneo nacional más potente a nivel mundial), el Fuchse Berlín y el Magdeburgo, respectivamente, y el subcampeón francés, otra liga muy poderosa, el Nantes.

En cambio, el campeón galo, el París Saint-Germain, con su elevado presupuesto y figuras no ha llegado a la Final Four (como otros favoritos como el Veszprem o el Aalborg), lo que da idea de la dificultad de la empresa. De hecho, uno de los méritos de Antonio Carlos Ortega es sobreponerse a la reducción de recursos en las secciones del Barcelona (el equipo maneja en torno a 8 millones para el curso, menos de la mitad que el PSG) y a bajas importantes, como las de Ludovic Fabregas o las lesiones de Mem y una más larga de Gonzalo Pérez de Vargas.

A Ortega, cuyo hijo Manuel (el tercero) ha debutado esta campaña con el primer equipo y también con un malagueño en sus filas, el antequerano Palomino, sólo le tiene preocupado ahora el Magdeburgo. Ya se han enfrentado dos veces este curso, en la fase de grupos, con un 32-26 en el Palau y una derrota en Alemania (28-23). Fue el campeón de Europa en 2023, con lo que precedió a los azulgrana, y ha accedido a esta Final Four de una manera ciertamente agónica, después de eliminar al Veszprem en el último segundo (54-53 en el global) gracias a un gol de Kristjansson. Si se repasa el cara a cara ante el Magdeburgo en el último lustro es el equipo que más veces lo ha derrotado (2-5).

Ampliar Antonio Carlos Ortega. EFE

«Son un equipo de mucho uno contra uno, de ataques muy largos al borde del pasivo. No lo catalogaría de 'bestia negra' porque, exceptuando un partido hemos estado siempre, y nosotros les hemos ganado dos veces con mucha calidad en el Palau. Pero fuera nos han ganado y ahora tenemos una ocasión de resarcirnos», reconoció también Ortega en su análisis del rival de este sábado.

El islandés Omar Ingi Magnusson es la referencia ofensiva del Magdeburgo. Mientras, el Fuchse, quizás el conjunto más en forma en Europa, parte como favorito ante el Nantes, y ello a pesar de que es solamente su segunda Final Four, frente a trece participaciones del Barça en este formato, que lleva ya dieciséis ediciones.

Ortega, en el olimpo de los entrenadores de balonmano (ha estado también en Juegos Olímpicos con la humilde Japón), tendrá hasta su propia 'peña' de seguidores en Colonia. Esta vez el grupo de aficionados malagueños presentes en Alemania será menos numeroso, pero está prevista la presencia de Ernesto Ruiz y su hijo, además de Manolo Guerrero y Juan Guerrero.