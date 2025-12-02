La Fundación Unicaja respalda a Los Dólmenes

La Fundación Unicaja respalda al Club Balonmano Los Dólmenes de Antequera en la temporada 2025-26. La institución patrocina a este club antequerano que milita ... en Primera División Nacional Masculina y cuenta con equipos base con la participación de 240 jóvenes dentro de su compromiso con el apoyo al deporte de élite y base.

El responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de la Fundación, Manuel Dorado, realizó este martes una visita a las instalaciones del club en el Polideportivo Municipal Fernando Argüelles acompañado por el presidente, Daniel Podadera, y su junta directiva.

El apoyo de la Fundación Unicaja al deporte se extiende a una treintena de disciplinas entre las que se encuentran el baloncesto, el atletismo, el waterpolo, el balonmano, el bádminton, el ajedrez, el rugby, el fútbol, el fútbol-sala y la gimnasia rítmica.