El Balonmano Los Dólmenes, sumido en la duda

Los Dólmenes Antequera es un equipo descendido matemáticamente de la Plata del balonmano nacional, tras los resultados de la última jornada, por lo que pierde ... su plaza y pasará a jugar en Primera Nacional, la tercera categoría del balonmano. Pero este descenso tiene dos temas por resolver: una reclamación por la que desciendan tres y el cuarto promocione y qué pasaría si el equipo filial, el Sano Torcal, asciende a Primera. Los problemas deportivos apuntan a unas intensas jornadas en los despachos para solventar el futuro de ambos equipos.

La directiva que preside Lourdes Melero tiene aún la esperanza de permanecer en Plata, si prolifera un recurso que plantearon varios clubes en el que pedían que se mantuviera la normativa inicial de descender directamente tres equipos y promocionar el cuarto. Pero iniciada la competición, se anunció que de tres pasaban a cuatro a perder la categoría, y el quinto por abajo promocionaría. Ante ello, deben de conseguir, primero, quedar los cuartos y, en segundo lugar, que prolifere esta reivindicación, que ahora mismo no está aceptada. Los Dólmenes es decimocuarto, con 17 puntos, los mismos que el Amenabar Zarautz, que tiene la pretendida cuarta plaza, por abajo, que ahora mismo es de descenso directo, pero que hipotéticamente podría dar la opción de mantenerse si cambian la norma inicial. Para ello debe de puntuar más que los de Zarautz. A ellos les queda jugar contra el Cisne y Trops, y Los Dólmenes frente al Alcobendas y el Puerto Sagunto.

Cosas del destino hacen que la misma temporada que desciende Los Dólmenes, su filial, el Sano Torcal, un club independiente, pudiera ascender a Primera Nacional, la competición a la que baja Los Dólmenes. Ahora la Federación lo tiene claro: un equipo filial no puede ascender a la misma categoría que milite su equipo referente, según la consulta realizada. Por tanto, al descender Los Dólmenes, el Sano Torcal no puede ascender. Pese a todo, el pasado fin de semana se clasificó para el sector de ascenso, que se disputará del 23 al 25 de mayo. Y en caso de ganarlo y optar a ascender, la Federación no le dejaría porque no puede hacerlo por normativa, siempre que Los Dólmenes ejecute su plaza en Primera.

En ambos casos, lo primero que tienen ambos clubes que conseguir es: Los Dólmenes quedar cuarto, promocionar si le dejan y mantener la Plata. Y el Sano, ganar el sector de ascenso y una vez lograda una de las plazas, pelear por lo que consiga en la cancha. Si deportivamente no lo alcanzan, muy complicado lo tendrán en los despachos. Lo que está a día de hoy claro es que Los Dólmenes Antequera es ya equipo de Primera y su filial, el Sano Torcal, no puede jugar en la misma categoría, aunque el acuerdo termine en unas semanas, según las mismas fuentes de la federación.

Por otro lado, este descenso deja en el aire el futuro del club, que estuvo en Asobal, y de una cantera que no sabe qué pasará, con qué escudo y camiseta podrán jugar. Ambos presidentes, Lourdes Melero y Pablo Reyes, optan por no hacer declaraciones hasta que no termine la competición y no haya respuesta a sus demandas.