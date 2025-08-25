Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores de la selección española de baloncesto, tras el amistoso ante Alemania en Madrid. Mariscal / EFE

El más difícil todavía para España en un Eurobasket cargado de estrellas

La Familia, debilitada por las ausencias y el incompleto relevo generacional, defiende el sorprendente título de 2022 en un campeonato con Serbia, Alemania o Francia como favoritas

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Lunes, 25 de agosto 2025, 19:01

La selección española de baloncesto afronta el más difícil todavía en el Eurobasket. La vigente campeona del Viejo Continente asume la defensa de la sorprendente ... corona conquistada en 2022 inmersa en un relevo generacional incompleto. También asolada durante la preparación del torneo por un sinfín de problemas físicos, que han condicionado el camino hacia el campeonato y han renovado al completo un puesto de base prácticamente irreconocible aunque con mucho futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

