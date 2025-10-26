Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
FLORIN NOVAC
Polideportivo

Polideportivo malagueño: Laboriosa primera victoria del CAB Estepona en la élite del baloncesto

Conner y Koné lideraron el triunfo en este duelo e recién ascendidos ante el Leganés, en el debut del equipo en el Pineda (65-61)

Marina Rivas

Marina Rivas

Domingo, 26 de octubre 2025, 20:16

Comenta
  1. CAB Estepona 65-61 Leganés

    Labiorosa primera victoria del CAB Estepona en la élite del baloncesto

Se hizo de rogar, pero al fin llegó la primera victoria del Ingeniería Ambiental CAB Estepona en la Liga Femenina Endesa. Hubo que esperar hasta ... la cuarta jornada, en el duelo de recién ascendidos a la élite contra el Leganés, que coincidió además con el primer encuentro de las de Francis Tomé en su cancha habitual, el José Antonio Pineda (65-61). No fue nada sencillo ganar, de hecho, el combinado malagueño comenzó a remolque en el electrónico, encajando un parcial de 15-22 en el primer cuarto. Sin embargo, reaccionó rápido el equipo para devolverle este mismo parcial al Leganés en el segundo cuarto y firmar tablas al descanso (37-37).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  2. 2 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  3. 3 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  4. 4 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  5. 5 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  6. 6 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  7. 7 Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  8. 8

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  9. 9

    Restaurantes para celebrar el Día del Tren en Málaga: apeaderos, estaciones e incluso vagones para comer
  10. 10 El fiscal señala al Obispado de Málaga como responsable civil subsidiario en el caso de los abusos del padre Fran

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Polideportivo malagueño: Laboriosa primera victoria del CAB Estepona en la élite del baloncesto

Polideportivo malagueño: Laboriosa primera victoria del CAB Estepona en la élite del baloncesto