Polideportivo malagueño: Laboriosa primera victoria del CAB Estepona en la élite del baloncesto

Se hizo de rogar, pero al fin llegó la primera victoria del Ingeniería Ambiental CAB Estepona en la Liga Femenina Endesa. Hubo que esperar hasta ... la cuarta jornada, en el duelo de recién ascendidos a la élite contra el Leganés, que coincidió además con el primer encuentro de las de Francis Tomé en su cancha habitual, el José Antonio Pineda (65-61). No fue nada sencillo ganar, de hecho, el combinado malagueño comenzó a remolque en el electrónico, encajando un parcial de 15-22 en el primer cuarto. Sin embargo, reaccionó rápido el equipo para devolverle este mismo parcial al Leganés en el segundo cuarto y firmar tablas al descanso (37-37).

Fue ya en el tercer cuarto cuando las esteponeras lograron ponerse por encima por primera vez. Una situación que lograron mantener, no sin presionar, hasta dos minutos antes del final, cuando el conjunto madrileño volvió a remontar. En ese instante, una canasta y adicional de Conner y dos tiros libres de Muhate devolvían la esperanza al equipo. Con un 18-11 en el último cuarto y con Conner (21 puntos y 7 rebotes) y Koné (20 puntos y 8 rebotes), guiando al equipo, al fin llegó el tan ansiado triunfo.

Heredia 21 4-0 Wanapix Goleada del Heredia 21 al líder para recuperar un puesto en la tabla

Una victoria para resarcirse y para dar un nuevo golpe de autoridad en la tabla. Tras encajar su primera derrota del curso la pasada jornada, el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda se reencontró ayer con el triunfo, además por la puerta grande. Los de Tete volvieron a sacar su faceta más ofensiva en casa para golear al líder, el Wanapix de Zaragoza (4-1). Enrique, Campano y Pabli intimidaron ya al cuadro maño poniendo al equipo 3-0 arriba antes del descanso. Y pese a que recortó distancias el rival, selló el 4-1 Nando, a cinco minutos del final. Una victoria con la que el Heredia 21 recupera un puesto en la tabla y se coloca segundo, a un punto de El Ejido.

Hockey Málaga 0-4 Egara El Egara le devuelve la moneda al Hockey Málaga en su feudo

Derrota contundente la que encajó este domingo el Hockey Málaga Rincón de la Victoria. El equipo costasoleño comenzó la segunda vuelta ante el Egara, rival al que ganó en el partido de su debut en esta segunda categoría. Esta vez, fue su contrincante el que salió victorioso y con goleada incluída (0-4), con dianas encajadas desde el segundo hasta el último cuarto.