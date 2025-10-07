Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

LeBron James. Reuters
NBA

LeBron James paraliza el mundo del baloncesto con un bombazo inminente

El astro de Akron podría anunciar su retirada al término de la campaña que está a punto de comenzar a las 18:00 horas de este martes

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 13:00

La cuenta atrás para 'La decisión de todas las decisiones' está en marcha y entra en sus últimas horas, con el mundo del baloncesto y ... del deporte en general en vilo a causa del anuncio que realizará LeBron James a las 18:00 horas de este martes (hora peninsular española). Camino de los 41 años, y a las puertas de disputar la que será su vigesimotercera campaña en la NBA, el astro de Akron, seguramente el único que puede discutirle a Michael Jordan la condición de mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, ha desatado una ola de especulaciones desde que el lunes dejase un enigmático mensaje en la red social X acompañado del segmento de un vídeo de apenas unos segundos de duración en el que aparece caminando hacia una silla colocada debajo de una canasta situada enfrente de otra en la que aparece su entrevistador. Una escenografía que recuerda poderosamente a la que orquestó en julio de 2010 cuando comunicó su marcha de los Cleveland Cavaliers rumbo a los Miami Heat y que, en esta ocasión, apunta hacia una retirada al término de la campaña que está a punto de comenzar.

